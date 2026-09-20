Коментар на седмицата №3: "Вещите" психолози нямат компетентност да определят кой кого е убил

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №3 с над 26 000 прочитания.

Проведената на 14 септември пресконференция за сетен път, след изявленията на и.ф. главен прокурор Б. Сарафов и предходни пресконференции, постави под сериозно съмнение обективността и целите на разследването "Петрохан" и "Околчица".

Не стана ясно каква е причината тази "пресконференция" да бъде проведена точно сега, след като не са изготвени основните експертизи. Интересно е кой прокурор, с какви мотиви и по чия инициатива е разрешил разгласяването на материали от делото. И кой е ангажирал т.нар.вещи лица за участие.

Защо пресконференция по висящо разследване се провежда от "психолози"? И е добре да се напомни - експертизите не са нито доказателство, нито доказателствено средство. Експертизите не установяват факти - т.е. какво се е случило. Те могат да подпомогнат разследването с анализ на установените факти. В конкретния случай "вещите" психолози нямат компетентност да определят кой кого е убил, кой с кого в какви отношения е бил и пр. Те могат да изградят психологически профил, но не и да се произнасят за действия. А психологическият профил, дори да определя едно лице като убиец, не доказва извършването на убийство. Както и формата на главата (да си спомним Ламброзо).

В проведената пресконференция разследващите, на които е възложено установяването на фактите, мълчаха. Надявам се, това да е защото са изпитвали професионален срам да участват в недостойното представление. В крайна сметка пресконференцията обаче доказа, че участващите в нея "вещи" лица следва да бъдат отведени от делото, защото са проявили пристрастие и предубеденост, вкл.със заключения извън тяхната компетентност. Да се надяваме, че след това делото ще се разследва обективно.

(От фейсбук)