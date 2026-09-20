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Коментар на седмицата №2: Кандев е отличен полицай и няма никакви възражения по разследването за "Петрохан"

Милена Фучеджиева

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хижа "Петрохан"

Отново публикуваме най-четените коментари през седмицата. Този е под №2 с близо 33 000 прочитания.

Чудих се дали да гледам пресконференцията за Петрохан, но се сетих, че няма смисъл да си губя времето, защото и г-н Кандев няма никакви възражения по резултатите от разследването. Той може да не е в час с международното положение, но е отличен полицай.

Една част от населението - слава богу, неголяма - тотално е влязла в образа на луда майка, подарила детето си на психопат и платила стотици хиляди за да го възпитава той. Освестете се. Нанасяте на себе си и заобикалящите ви тежки психически травми. Заешката дупка е удобно място когато имаш личностни проблеми, но е крайно нездравословна за заврялият се в нея.

(От Фейсбук)

хижа "Петрохан"

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