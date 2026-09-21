Павел Станчев: Политиците ни мразят дебатите, защото PR-ите се пазят от гнева им, ако ги загубят

И Роналд Рейгън, и Вучич, и Борис Джонсън са журналисти. Но днес вече Илияна Йотова е изградил се политик с огромен опит, казва журналистът, който в момента е тв консултант в Полша

Риалити форматите станаха популярни, защото телевизиите се научиха да ги правят по-качествено, а и е трудно да се конкурираш със сериали на "Нетфликс"

У нас, когато някой вече не е на власт, спираме да го споменаваме. Сега много хора се качиха на влакчето "Бангаранга", но Емил Кошлуков постави релсите

- Само след дни започва предизборната кампания за изборите за президент на 25 октомври. И понеже цял живот се занимавате с телевизия, да ви попитам от гледната точка на медиите - ще има ли според вас президентски дебат по телевизията, г-н Станчев?

- Надявам се да има, и то няколко. Особено между двамата финалисти, ако се стигне до балотаж.

- Трябва ли да има такъв дебат, ако погледнете на темата политически? Защо е нужен, като същевременно е ясно, че щом е по телевизията, там не само става ясно как говори и мисли всеки претендент, но и се вижда как изглежда и как се държи с останалите?

- Такава е традицията в страните, където държавният глава се избира чрез всенароден вот.

Във Франция например тези дебати в огромна степен решават изхода от вота. Останали са в историята някои знаменити моменти, като дебатът през 1988-а между Франсоа Митеран, който се кандидатира за втори мандат, и Жак Ширак, тогава премиер. Още в началото Ширак взима думата и казва: “Нека първо да уточним: днес ние сме тук като двама кандидати. Вие не сте президент и няма да ви наричам “господин президент”, а аз не съм министър-председател и няма да ме наричате така”. Без да помръдне от стола си, Митеран спокойно отвръща: “Напълно сте прав, господин министър-председател”. С една реплика мачът е решен.

- Защо политиците у нас забравиха да дебатират помежду си, или по-скоро не искат?

- Според мен това им се насажда от техните пиари, които го правят основно за да се предпазят от гнева им след дебата, ако нещо не се получи. Защото на кого първо ще се скара политикът, ако види критики след дебата? На своя пиар, естествено. А критики винаги има, дори дебатът да е минал добре.

- От години работите за международни тв компании и за телевизии в различни страни. В продължение на 6 години управлявахте ТВ2 в Унгария, а преди това бяхте и във Франция, Словения, Румъния. Каква е практиката в чужбина по отношение на политическите дебати преди избори?

- В Унгария президентът се избира от Народното събрание. В Румъния има дебати. През 2009 г. управлявах “Канал Д” и си спомням един много драматичен дебат между Траян Бъсеску и Мирча Джоана.

- Вие сте журналист и дългогодишен медиен ръководител. Как ви изглежда кандидатпрезидентската двойка, съставена от двама журналисти? Другата новост в тази кампания е фактът, че за първи път България може да има жена, редовно избрана за президент. В кръга на шегата: дали лесно се води дебат с жена, ако останалите кандидати се решат да излязат в публична дискусия с нея?

- Един от най-великите президенти на САЩ - Роналд Рейгън, също започва кариерата си като спортен радиожурналист, преди да стане актьор. По-близо до нас, сегашният държавен глава на Сърбия Александър Вучич също е бивш журналист международник. Борис Джонсън пък се върна към журналистиката след “Даунинг стрийт” 10.

Госпожа Илияна Йотова отдавна не е журналист, а е изградил се политик с огромен опит, включително и в Европейския парламент. Така че не виждам проблем да се дебатира.

- Отмина обаче времето, когато основните политически дебати се водеха в традиционните медии. Вече от години това все по-често се случва в онлайн пространството. Вещае ли тази промяна на технологиите смъртта на телевизията?

- Онлайн пространството не може да предостави толкова много зрители на едно място по едно и също време. Телевизията си остава най-силната медия за живи предавания. Онлайн пространството пък спомага младите хора да се интересуват от политика и да гласуват.

- За първи път есенният сезон за конкурентните телевизии у нас започна още в края на август, когато бяха излъчени премиерно първите епизоди на част от очакваните риалити формати. Как изглежда отстрани, от чужбина - толкова ли голяма е конкуренцията у нас, за какво е телевизионната битка?

- Преди години по традиция новите сезони започваха с първия учебен ден, 15 септември. След това се изместиха около празника на Съединението, 6 септември.

Да се започва с премиери още през август е малко прекалено и не мисля, че е икономически изгодно, тъй като голяма част от активната аудитория отсъства. Телевизиите понякога забравят, че се работи за рейтинги, а не за пазарни дялове. Освен това седмица-две не биха променили в дългосрочен план съотношението на силите.

- Защо риалити форматите са толкова популярни - предполагам, че и в чужбина е така? Защо завзеха рейтингите на сериалите, на новините, на публицистиката? Това ли е най-модният жанр и докога ще е така?

- Първо, защото с течение на времето телевизиите се научиха да ги правят по-качествено. Когато преди 22 години направихме първия “Биг Брадър” по Нова тв, нямахме обучени хора в този жанр – редактори, режисьори, продуценти. След две десетилетия инвестиции такива хора се създадоха.

Освен това е трудно да се конкурираш с “Нетфликс” или “Амазон” по отношение на сериалите. Сериалът е рисков жанр: ако нещо си сгрешил, не можеш да го променяш в движение, тъй като епизодите вече са изработени.

Освен риалити форматите бих искал да спомена и жанра на телевизионните игри, които също живеят нов живот. Колко сезона вече има “Сделка или не”? Когато в Унгария върнах на екран “Колелото на късмета”, почти никой не вярваше, че ще има успех. Но ето че и досега това шоу е номер едно в своя слот.

Не съм съгласен, че новините и публицистиката са в залез, дори напротив, поради същите причини “Нетфликс” не прави новини. В момента съм съветник на новинарската телевизия “вПолсце24” в Полша, която е едва на 2 години и расте с всеки месец. 17 процента от полските телевизионни зрители гледат новинарски канали всеки ден, без да броим новинарските емисии на политематичните канали.

- За първи път в историята ни България ще бъде домакин на “Евровизия” след голямата победа на Дара на песенния конкурс през май във Виена. “Евровизия” до голяма степен е телевизионен продукт. Как възприехте победата на Дара и как се прави подобна мащабна продукция?

- По време на финала се намирах в Париж и това ми даде възможността да пусна много есемеси за Дара. Трябва да сме горди с това, което тя постигна, зад което стои огромен труд. Освен Дара и нейния екип другият виновник това да се случи е бившият генерален директор на БНТ Емил Кошлуков, който пое риска да инвестира отново в този конкурс. У нас, когато някой вече не е на власт, спираме да го споменаваме. Сега много хора се качиха на влакчето “Бангаранга”, но Емил постави релсите.

- Вие бяхте главен изпълнителен директор на “Би Ти Ви Медия груп” през 2015 г., когато в София се състоя детската “Евровизия”. Тогава Би Ти Ви предложи помощ и подкрепа на БНТ за излъчването. Какво няма да забравите от онова време, когато България също беше част от обмена на музикалните новини в Европа?

- Тогава италианската държавна телевизия РАИ се отказа да организира конкурса и ние го направихме с БНТ, тъй като Крисия се беше класирала на второ място. Но детският конкурс има много по-скромни мащаби от основния.

- Експертите все по-уверено оставят телевизора на пенсионера, тъй като младите отдавна са в социалните медии и мрежи. Там обаче гледат същите предавания или откъси от тях, каквито и техните родители или баби и дядовци по телевизията. Разликата е в това, че възрастните гледат линейната телевизия, а младите - по всяко време. Когато става въпрос за съдържание - кой от кого има нужда, след като и онлайн формати вече се случва да минават в телевизията?

- Все пак в основата си съдържанието идва от линейните телевизии, а много по-рядко се случва обратното. Да, младите предпочитат “виралните” откъси от предаванията онлайн, това е въпрос на форма, а не на различно съдържание. Съдържанието, произведено специално за онлайн, има много по-малка финансова възвръщаемост. Освен ако не е за платформи с десетки милиони абонати. А и за рекламодателите телевизията си остава най-сигурната и предвидима инвестиция.

- Бяхте изпълнителен директор и на Нова тв, и на Би Ти Ви. Ако сега отново заемете подобен висок пост, какво бихте променили в телевизията? Какво представлява модерната телевизия днес?

- Телевизията е консервативна медия и резките промени носят рискове. Мой приятел, програмен директор на една от най-големите телевизии в Европа, обича да казва, че в телевизията трябва да се променя всичко, за да не се променя нищо. Фразата идва от филма “Гепардът”, където я произнася Ален Делон. Може би най-големият ми капитал от тези тридесет години опит са допуснатите грешки. И усетът към аудиторията.

- Как така се случи, че унгарската публика гледа ваша пиеса? Не е тайна, че имате литературни пристрастия и често пишете. Но май малко хора знаят, че имате и пиеса, а още по-малко - че тя вече е играна в Унгария.

Павел Станчев (вляво) на премиерата на пиесата си "Една нощ, две сутрини" в Будапеща Снимка: Личен архив

- Да, при това в два театъра, в Будапеща и в Кечкемет. Заглавието е “Една нощ, две сутрини” и е историческа фикция, свързана със сталинските процеси, по-конкретно със смъртната присъда на Трайчо Костов през 1949 година. Унгарците не познават името на Трайчо Костов, но имаме сходна история през комунистическата диктатура. Ще се радвам, ако някой ден се постави и на българска сцена. Унгарският афиш на пиесата "Една нощ, две сутрини" на Павел Станчев

CV

Павел Станчев е роден през 1966 г. в София.

Завършва 9-а френска езикова гимназия в столицата и журналистика в Париж.

В последните 30 години е управлявал телевизии в различни страни: Нова и Би Ти Ви в България, НВО в Румъния, Молдова и България, "Канал Д" в Румъния, Първа тв в Сърбия, Планет тв в Словения, Тв2 в Унгария, а също и ТФ1 Дистрибюсион във Франция.

Кариерата му започва в печатните медии като директор по развитието на "Рингие", Швейцария, през 1992 г.

Автор е на стотици статии у нас и във френския печат, на книгата "Млад-зелен белетрист" (разкази), на пиесата "Една нощ, две сутрини", както и на документалния филм "Царят-гражданин".

В момента живее между София и Париж и консултира различни телевизионни проекти в Европа.