Как Мики от Битоля, спасил трима българи, даде урок дори на безучастните зрители

Всеки, който премине през Кулата или Маказа, може да се увери, че плажовете в Северна Гърция са се превърнали в едно голямо балканско село в последните години. И че там границите и споровете между държавите не играят, но човешкият жест да направиш добро не избира кой откъде е.

Показа го и 15-годишният Михаил от Битоля, който, без да се колебае, влезе в опасното море на гръцки плаж и спаси едно българско семейство.



Момчето стана герой за три държави - в Битоля се гордеят с него, в България благодарят за спасените свои граждани, а в малката гръцка Олимпиада са спокойни, че брегът им не е станал място за една човешка трагедия. И неговата постъпка трябва да се разказва - както “24 часа” прави в своята кампания “Достойните българи” за добротворците. Нека хората видят, че “да направиш зло, е нужно усилие, а за добрината трябва само любов”, както скромно написа самият Михаил във фейсбук.

И както всички, които са били на плажа в Олимпиада - дори и безучастните зрители - ще запомнят щастливия финал в нашето голямо балканско село.

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