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Само в "24 часа" на 21 септември: Таван за бързите кредити, за да няма лихви от 68 000%

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На 21 септември само в "24 часа" ще прочетете:

Таван за бързите кредити, за да няма лихви от 68 000%

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Вижте първите страници на "24 часа" от 21 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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