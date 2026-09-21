Само в "24 часа" на 21 септември: Таван за бързите кредити, за да няма лихви от 68 000%

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На 21 септември само в "24 часа" ще прочетете:

Таван за бързите кредити, за да няма лихви от 68 000%

В частния център за военна подготовка край Габрово са обучавали охраната на президента на Казахстан, но не и руснаци за войната в Украйна - репортаж на Димитър Мартинов

Вечер в града почти 10° по-топло отпреди 20 г.

Как едно 15-годишно момче от Северна Македония извади от бурното море българско семейство на гръцки плаж - да направиш зло е нужно усилие, а за добрината – само любов, казва Михаил от Битоля след храбрата си постъпка

Пощенският код става с 8 цифри, ще показва конкретен блок, къща, апартамент и офис

Вижте първите страници на "24 часа" от 21 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.