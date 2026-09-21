Готови сме да участваме с опита си за промяна на правилата - когато са направени заедно с хората, които ги прилагат, пазят по-добре пациентите, казва управителят на "Реимекс фарма" ООД

- Г-н Попстоилов, вашето дружество е сред специализираните в доставките на лекарства за редки болести. Какво е специфичното в тази дейност и кои са най-големите трудности пред вас днес?

- Лекарствата, които доставяме, не се предлагат на българския пазар. Всяка доставка е за конкретен пациент и за не повече от 3 месеца лечение. Обикновено лекарството има един производител в света, прави се в малки количества, често доставката изисква спазването на температурен режим и да пристигне за дни.

Днес трудностите идват от няколко страни. Правилата се менят: за 4 месеца Министерството на здравеопазването обяви за обсъждане два проекта за промени в т.нар. Наредба № 10. Последният предлага доставчикът да се избира основно по най-ниска цена, а сигурността и срокът на доставката да се отчитат само по изключение. На следващо място е неравната конкуренция - на пазара влизат лекарства, за които не може да се докаже откъде идват. Не на последно място - плащанията.

Имаме неплатени фактури отпреди 12 месеца,

и то за лекарства, които пациентите отдавна са получили.

Заедно тези проблеми създават опасна комбинация. Доставчикът, който работи по правилата, плаща за сигурността и в същото време финансира системата за своя сметка, а обсъжданите правила гледат преди всичко цената. Резултатът няма да е по-евтино лечение, а по-малко доставчици, на които може да се разчита, и по-голям риск за пациента.

- Говори се за доставки на лекарства без доказан произход. Какво означава това?

- Лекарството, доставено по правилата, има проследим път: партидата излиза от производителя с документ, че е произведена и проверена според изискванията; минава само през фирми с лиценз, всяка от които проверява от кого купува и записва партидата; условията на съхранение се спазват по целия път. Ако някое звено липсва, не е ясно от кого е купено лекарството, документът не може да бъде проверен или няма данни как и при какви условия е съхранявано, произходът вече не е доказан.

Защо изобщо е възможно? Защото всяка проверка и всеки документ струват пари. Който ги пропусне, може да даде по-ниска цена за опаковка, която отвън изглежда съвсем същата. Губи доставчикът, който работи по правилата, но истинската цена плаща пациентът. Ако биологично лекарство е било държано на грешна температура, това не личи по опаковката. Ако лекарството не подейства, при тежко болен човек това лесно се приписва на болестта - а изгубеното време не се връща. Ако производителят изтегли партида, лекарство, влязло “отстрани”, трудно може да бъде открито. И ако няма доказан източник, няма и кой да отговаря. Затова за мен

това не е само въпрос на пазар, а на сигурност - на пациента и на системата

Рискът не е измислен. По данни на министъра на здравеопазването, оповестени през юли 2026 г., най-честите сигнали към лекарствената агенция са за съмнения, че лекарства се отклоняват от законната верига или че в нея навлизат фалшифицирани лекарствени продукти. Не е моя работа да соча с пръст - това е работа на институциите. Моята работа е фирмата ни да работи по правилата и да настоявам те да важат еднакво за всички.

- Пациентски и браншови организации сигнализираха, че плащането на доставките се бави с месеци. Как се стига дотам и какво означава това за болните?

- Схемата е проста. НЗОК одобрява плащането за лечението на конкретен пациент в конкретна болница. Болницата поръчва, ние доставяме, пациентът получава лекарството. След това болницата чака парите от касата, касата - от министерството, а ние чакаме всички. Когато парите, заложени за годината, са по-малко от реално одобреното лечение, веригата спира - и цялата тежест пада върху доставчика.

Днес имаме неплатени фактури отпреди дванадесет месеца. За сравнение: по закон държавна болница не може да договори с доставчика си срок за плащане, по-дълъг от 60 дни. А ДДС за тези доставки отдавна сме платили - тоест държавата вече е получила данъка за лекарства, които още не са платени.

Има и нещо парадоксално. Когато касата плаща за лечение в чужбина направо на чуждестранна болница, по собствените си правила тя превежда парите предварително. За одобрено лечение в българска болница срок за плащане на практика няма.

Всеки месец закъснение ние го финансираме - със собствени пари или с кредити. Никой бизнес не може да прави това безкрайно. Когато ресурсът свърши, доставките се забавят или спират. А при лекарство без алтернатива, което се доставя за не повече от три месеца напред, това означава прекъснато лечение - лечение, което държавата вече е одобрила. За здравето

най-скъпото лечение е закъснялото

И докато това се случва, обсъжданите промени искат от същите фирми да се състезават основно по най-ниска цена. Тогава не печели най-сигурният доставчик. Доставчикът, който работи по правилата, финансира системата за своя сметка и на собствен риск - а в същото време трябва да се състезава по цена с лекарства, чийто произход е неясен.

- Какво трябва да се промени, че и лекарствата да са сигурни, и лечението да не се прекъсва?

- Не искаме нови бариери, а правила, които работят:

Проверка на произхода - на входа на болницата, а не с още декларации. Болничната аптека е последната врата преди пациента. Тя не бива да приема лекарство, чийто произход не е доказан с документи, а при съмнение трябва веднага да сигнализира Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Нови декларации не са нужни: документът за партидата и сега е задължителен при всяка доставка, а лицензите на фирмите могат да бъдат проверени в публичен европейски регистър. Това не забавя нито една доставка по правилата, но

затваря вратата за лекарства с недоказан произход

Не е важна само цената. При лекарство с един производител най-ниската цена не показва кой е най-добрият доставчик. Сигурността на веригата на доставка, опитът на доставчика, срокът на доставка, оставащият срок на годност и възможността да се осигури целият курс на лечение трябва да тежат наравно с цената.

Срок за плащане. Държавата изисква от болниците да плащат навреме - същото трябва да важи и за парите, които държавата дължи за това лечение.

Сигурното лекарство, платено навреме, е най-евтиното решение за държавата - и единственото приемливо за пациента.

Проследимост. Всяка опаковка, платена с публични средства, трябва да може да се проследи - от производителя през търговеца до болничната аптека и пациента.

И накрая - един призив. Правилата за тези лекарства засягат хора, за които времето е от решаващо значение, и не бива да се пишат без онези, които ги прилагат на практика. Призовавам Министерството на здравеопазването, а когато става дума за закона, и Народното събрание да включат в усъвършенстването на правилата всички заинтересовани страни: неправителствения сектор, лекарите, болниците, доставчиците, здравната каса, ИАЛ. На една маса и от самото начало, а не едва когато проектът е готов.

Готови сме да участваме с опит, данни и конкретни предложения - защото правилата, изработени заедно с хората, които ги прилагат, работят по-добре и пазят пациента.

Янко Попстоилов е управител на “Реимекс фарма” ООД – дружество, специализирано в доставките на лекарствени продукти за лечение на редки болести. Той е магистър по здравен мениджмънт. Член е на УС на Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести.