Ние православните с хора̀та срещу вас интелектуалците

В една от книгите на Вонегът имаше една мисъл, която някой написал в една тоалетна:

"Ние не пикаем във вашите пепелници, за това ви молим да не хвърляте фасове в нашите писоари".

Сетих се за нея по повод темата за хора̀та пред Народния театър.

Тия хора̀ не са признак на патриотизъм и българщина. Те са наказателна акция, провокация.

Виждал съм дъжд, як порой, двама души с една колона и яко "Бяла роза". Ама яко. И съм влизал точно тогава в театъра и вътре се чува. Ама яко се чува.

Тоест - това си в чиста акция по каталог - ние, православно - патриотичните хора сме срещу вас, мръсни интелектуалци.

Истината е, че крайните либерали едно време иронизираха фолклора. От другата страна неокумонетата квазиконсерватори им отговориха с качамак от "българщина" в агресивен формат.

И така стигаме до днес - фенове на Радев защитават тая свинщина, фенове на либералите яростно отричат.

Също като при оная мисъл на Вонегът.

Едните имаме писоари, другите - пепелници.

И пикаем вътре или хвърляме фасове.

От цялата тая работа потърпевш е не Народния театър.

Потърпевши са младите, които виждат какво е отношението ни към културата.

И към традициите.

Апропо - автентично хоро върху ресторантски композиции няма.

Няма и автентични патриоти, които се подмокрят от Путин или Тръмп...

(От Фейсбук)