Ние православните с хора̀та срещу вас интелектуалците

В една от книгите на Вонегът имаше една мисъл, която някой написал в една тоалетна:
"Ние не пикаем във вашите пепелници, за това ви молим да не хвърляте фасове в нашите писоари".
Сетих се за нея по повод темата за хора̀та пред Народния театър.
Тия хора̀ не са признак на патриотизъм и българщина. Те са наказателна акция, провокация.
Виждал съм дъжд, як порой, двама души с една колона и яко "Бяла роза". Ама яко. И съм влизал точно тогава в театъра и вътре се чува. Ама яко се чува.
Тоест - това си в чиста акция по каталог - ние, православно - патриотичните хора сме срещу вас, мръсни интелектуалци.
Истината е, че крайните либерали едно време иронизираха фолклора. От другата страна неокумонетата квазиконсерватори им отговориха с качамак от "българщина" в агресивен формат.
И така стигаме до днес - фенове на Радев защитават тая свинщина, фенове на либералите яростно отричат.
Също като при оная мисъл на Вонегът.
Едните имаме писоари, другите - пепелници.
И пикаем вътре или хвърляме фасове.
От цялата тая работа потърпевш е не Народния театър.
Потърпевши са младите, които виждат какво е отношението ни към културата.
И към традициите.
Апропо - автентично хоро върху ресторантски композиции няма.
Няма и автентични патриоти, които се подмокрят от Путин или Тръмп...
(От Фейсбук)