Понеже преди години отнесох (и още нося) страшна омраза, защото дръзнах да проверя дали това хоро пред Народния театър е легално, темата ме вълнува. Не беше легално. Спряха го за някакво време, в което цели групи се вълнуваха какво точно и колко гадно да ми направят. Две жени ме бяха търсили (сгрешили бяха деня), където тогава играех, за да се разправели с мен.

Това, че се възпротивих какъвто и да е шум да се носи пред театъра, защото просто пречи на работата му и няма как него да преместим, беше основна бухалка срещу моя милост в опита ми да бъда вицепрезидент. Нарекоха ме антибългарка.

В битката за елементарна култута и уважение към собственото изкуство на най-големия ни театър се включиха няколко гласа. Театърът не се включи. Тогавашното му ръководство, както и това днес - също. Кметовете също мълчат. По време на онази президентска кампания Генка Шикерова ме попита ако спечелим изборите с Лозан Панов, ще изляза ли да играя хоро пред президентството с хората. До тази дълбочина влезе моята съпротива - да бъда посочена за погнусена от традициите си...

Както четете в този отчаян актьорски статус, вече е абсолютно непоносимо. Аз оставам на позициите си - пред театъра не е място за никаква музика, когато вътре се работи. Има десетки други места, но простотията иска да е "на центъра". Да пречи и да се бие в гърдите "Булгар, булгар!". Аз просто се отказах да ходя там в тези часове. Бяха ме заплашили, че ще ме залеят с киселина. Имам други неща да правя в живота си и достатъчно много хора, на които съм скъпа.

Това там може да спре, когато го поискат всички - от хората, които осъзнават, че театърът ни също е наша култура, до институциите, които не ги е страх да си поемат ролята. Изумена съм от човешката наглост и способност за насилие. Гневна съм от мълчанието на управляващите, ама те от русия треперят, що да не се гънат и пред терора на декоративните патриоти?! Знам чудесно какво трябва да се направи. Всички го знаем.

Но позволяваме актьорите да не могат да си свършат работата в нашия театър. Толкова ми стана тъжно от този статус! Прекрасното представление е потънало в нахалната простащина на... гръцко, "Бяла роза" и диджей... Голема българщина, няма що!

Вазов отдавна нямаше да е одобрил това. Не е създавал българския драматургичен жанр, за да му бият тупани, докато пиесите му се играят вътре.

Когато е пишел в кабинета си и по Раковска са минавали шумни граждани, майка му излизала на балкончето и ги смъмряла с "Тихо, тихо, че Ваньо пише!". И хората млъквали. Сега днешните хора може би и не знаят къде е тая къща с това балконче... Където лично Царят отива да даде на писателя званието "Народен поет", създадено за Вазов и невръчено никому другиго. Не е имало хоро - София се е приемала за град. И българите са уважавали творците си. Това е патриотизъм.

Съчувствам на артистите! От скромната си трибуна призовавам някой да се опомни и да не позволява тази подигравка да продължава.

(От Фейсбук)