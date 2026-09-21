Не е вярно, че горивото е скъпо! Ако беше скъпо нямаше да пътувам от София до Албена и снощи към София в такъв трафик и магистралата нямаше да е кола до кола малко след 21 часа.

Бензиностанциите са пълни със зареждащи коли, пътищата са пълни с движение и тук-там по някой мега идиот - включително и второкласните. Хората пътуват и не им пука и колко на сто харчат колите им, като видях някои 20-годишни ламарини с каква бясна скорост прелитаха.

А колко пъти, като видите оферта за 700 евро на нощувка в хотел в Анталия ще попитате веднага каква би била офертата за семейство с две деца за пет дни? Дори да приемем, че цената е на стая и колкото човека влязат вътре - берекет версин - излиза, че ще платите 3500 евро. Отделно е пътуването до Анталия - с кола е 14 часа и ще струва около 400 евро, а със самолет е между два и три пъти повече.

Под обявата за приказния хотел с цена от 700 евро на нощувка десетки хора питаха каква ще е офертата за четиричленно семейство, за две семейства, които пътуват заедно, за съчленени стаи...

Нека се радваме: хората всъщност имат пари и пътуват

А ако съдя по паркингите на Албена, по шумотевицата в хотела на закуска, то ваканциите продължават с пълна сила

Няма да рекламирам хотела в Анталия, я - затова нещо свое, Албенско от вчера сутринта

(От Фейсбук)