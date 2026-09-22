Росен Петров: Младата българска държава заявява амбиции на велика сила, като обявява Независимостта

- Заради грешки и липса на трезва преценка след 6 години на победи, лишения и поражения губим този порив, а Балканската война е последният път, когато българите сме били обединени

- Цар е е титла и дума на български династии 5 века преди Руската империя да получи същата легитимация

- Ако отричаме тотално по политически причини, независимо леви или десни, всичко съградено преди нас, пропускаме възможността да надграждаме

- На 22 септември честваме 118 г. от обявяването на Независимостта на България през 1908 г. Какво успяваме да постигнем като независимо царство?

- Първо да си дадем сметка какво обявяваме на 22 септември. Ние не обявяваме просто независимост, а Фердинанд приема титлата “цар на българите”, т.е. той заедно с част от тогавашния политически елит има огромна амбиция да покаже, че на Балканите вече няма едно малко васално княжество, а се възражда наследството на средновековната българска империя.

Впрочем “цар” е старобългарска титла и дума, а не е само титла на руските владетели. След брака на цар Петър с ромейската принцеса Мария Лакапина през 927 г. кръвта на римските цезари и императори преминава легитимно в българската династия. Титлата “цар” в старобъгарския език произлиза от латинското цезар и “кесар”. Това се случва почти 5 века преди Руската империя да получи същата легитимация пак чрез брак на един от руските князе с племенница на ромейския император.

1908-1913 г. е краткият период в новата ни история, в който младата българска държава показва амбиции да действа като велика сила. Неслучайно централният удар на нашата армия през Балканската война е бил насочен към Цариград. Просто цар Фердинанд е мечтаел за славата на цар Симеон и е искал да овладее Константинопол. В крайна сметка и за жалост, заради наши грешки и липса на трезва преценка след 6 години на победи, лишения и поражения ние губим тотално този порив.

- Близо век по-късно България завършва 40-годишното строителство на една от трите си магистрали - “Тракия”, втората - “Хемус”, с първа копка през 1974 г. ще бъде завършена през 2032 г., както и всички лотове на третата - “Струма”. Защо толкова се бавим? Сам разказахте във фейсбук колко сложни инженерни съоръжения, мостове, пътища в Близкия изток са изградили наши строители през 70-те и 80-те години на XX век за много по-кратки срокове. Защо днес не успяваме?

- Покрай книгите си имам доста интересни срещи с хора - най-често обикновени бачкатори, които не са били важни личности и днес са тотално забравени. Наскоро обаче пред щанда за хляб в голям магазин ме заговори един човек, прочел поста ми за Константиновия мост, чиито подпори се показаха след спадналото ниво на река Дунав, и ми обясни как е построен. Разказа ми как той самият е строил в Сирия, Ирак и у нас - на виадукта “Бебреш” в Стара планина. След този разговор си дадох сметка, че ние и до ден днешен минаваме по някои места, когато не са в ремонт, и едва ли можем да си представим колко пот и мазоли са вложени в тях, за да ги има. И като се поразрових, бях изумен от мащаба на построеното от нашите бащи.

Например в Сирия по трасето на жп линията Оронто - Латакия българските строители прокарват 84 км път през тежкопроходимите Алауитски планини. За целта те изграждат 34 моста и 20 виадукта, като най-високото съоръжение се издига на 71 метра над земята. Вдигат и виадукта “Растан” над река Оронт, който десетилетия наред е критична пътна артерия в страната.

Край водите на река Тигър в Ирак българските строители реализират мостовия комплекс “Самара”, който има пет отделни съоръжения. На юг, край пристанищния град Басра, изниква още един български колос - 412-метров мост над река Кармат. Нашите инженери и строители изливат бетон при 50-градусови пустинни жеги, често работейки нощем, за да спасят конструкциите от изсъхване и напукване.

Сетих се и за “Коренишки дол” - огромно съоръжение, през което минаваме, без да помислим кой и как го е построил. Имената на хиляди български строители няма да влязат в учебниците, но мостовете им над Тигър и Оронт все още стоят, издържали на пустинните бури, на жегата и на разрушителните войни в Близкия изток. Тези съоръжения се оказаха беззащитни единствено пред нашата къса памет у дома.

Още стои и гигантският виадукт “Бебреш”, вече в родната ни Стара планина, и сякаш ни напомня това, че когато имат условия и воля, българите могат да строят големи и сложни “неща”.

Това е спомен, който ще човърка днешното ни ежедневие, в което ще продължаваме да спорим за вечно строящите се магистрали, ще изпадаме в екстаз от ремонта на няколко километра асфалт или от новината за укрепването на някой селски мост.

Нека помним, че всъщност български фирми и български строители са изградили едни от най-емблематичните сгради в Абу Даби - символа на прогреса, преди да започнат войните - небостъргачите от стъкло и бетон. Днес са обявени от емирствата за културно наследство, защото не са просто сгради, а произведения на архитектурното изкуство.

И се запитах защо например всичките ни язовири са от 60-те и 70-те години на миналия век - тогава са построени 200 язовира, огромни, а в новите времена има само 2 нови? 200 срещу 2?! Разликата е 100 пъти.

- Какво си отговорихте?

- Ако говорим за строежи в тогавашна България, имало е трудоваци, имало е затворници по строежите, имало е бригадирско движение, което е с нееднозначна оценка, но все пак нещо са оставили.

- Кое от профила на тогавашния строител липсва на днешните? Много от съграденото не само преди, но и сега се руши.

- Няма проблем с българите, има проблем с държавата на българите. Сега има обществени поръчки, обсъждания, система за контрол и всичко това е хубаво. Но тогава е имало резултати. Първи блок на АЕЦ “Козлодуй” е построен за 4 години и 1 месец. От първата копка с лопатата до включването му в енергийната система. А сега ние пет години само за документи говорим.

- Повече възможности ли е имала тоталитарната държава?

- Казвала е: “Отиваш, работиш и не ми задаваш въпроси!”. На мен ми е ясно, че днешната държава няма този ресурс и тези командни възможности. Но не може ли да се направи така, че хем да сме свободна демократична държава, хем да сме държава, която има резултати?

Нали се сещате, че ако по време на соца вождът беше казал: “Искам детска болница!”, след 3 г. щеше да има детска болница. А не да спорим 15 години. Това е една от причините за носталгията към онова време. Хората не тъгуват по червеното знаме и томовете на Ленин, преиздадени хиляди пъти, а по ефективността на държавата, която се криеше зад тях.

Ако говорим за армия, имахме великолепна армия. Не сме спорили 10 години какви, колко самолети, кой ще ги кара. Сега Гърция и Турция ни пазят.

- Както написа Иван Кръстев: “Носталгията е това, което политиката прави, когато бъдещето е недостъпно”.

- Той е много прав в едно - преди спорехме за бъдещето, поне аз помня това от моето детство. Очаквахме, че през 2000 година колите ще са летящи, руснаците или американците ще са покорили Марс, а човечеството го очакват светли бъднини. Сега, колкото и да е странно, битката е за миналото. Не спорим как да живеем, а как сме живели.

- Защо обаче отричаме всеки предходен период в историята си?

- Противник съм на тезата, че всеки идващ трябва да отрича предходното. Вече 37 години живея във филма, в който всеки говори за наследството на предния. По времето на соца беше същото, нали? Аз съм завършил НГДЕК - гимназия, в която много се учеше история и тя беше на много по-различно ниво от другите училища. Но и там за периода преди 1944 година се учеше, все едно нищо не е имало - всичко свършваше с Балканската война и Септемврийското въстание и колко кърваво е потушено. След тях всичко си беше история на БКП. А нима България тогава не е имала достижения?

- Кое от тези забравени времена си струва да бъде разказано?

- През Първата световна война ние имаме най-големите си победи. Героите от тези войни бяха напълно забравени - генерал Колев, защото е воювал с руснаците, за Добричката епопея въобще не се говореше или за битката при Тутракан.

Знаете ли, че преди 9 септември България е имала заводи за самолети? България е произвеждала самолети!

После пък, като дойдоха промените - и пак същото: до 1989 година сякаш нищо не е направено, все едно не е съществувало. А аз все пак съм живял 19 години в онова време и знам, че някакви работи се правеха.

И си мисля, че отричайки тотално, по политически причини, независимо леви или десни, всичко съградено преди нас, всъщност пропускаме възможността да надграждаме. Когато буташ всеки път една и съща къща и постоянно сменяш героите, губиш възможността да надграждаш.

- Стана скандал с награда на името на поета Никола Вапцаров - терорист бил, стиховете му били само 20. Това прави ли го по-малко поет?

- Този скандал тече не знам вече колко години. Нима стиховете на Вапцаров не са великолепни? Аз смятам, че героите и от двете страни на българското противоборство трябва да се уважават!

Райко Алексиев-Щуреца, един блестящ автор, беше убит заради своите идеи от един главанак - Лев Главинчев, който му скачал върху гърдите. И Вапцаров е разстрелян, но нека отдаваме дължимото на хората и техните достижения, независимо от това каква идеология са изповядвали.

Такъв е и друг герой на левицата - Гео Милев. Безкраен интелект с много езици. По време на Първата световна война е командир на подслушвателна дружина. Само че не бъркайте подслушвателна дружина с ДАНС или ГДБОП. Подслушвателната дружина на фронта е разузнавателно отделение, което в много опасни мисии се е опитвало да подслушва телеграфните линии на противника.

В случая при Дойран едни колове са забивали в земята и са се опитвали да улавят какво си предават неприятелските войски по телеграфа. Понеже Гео Милев е знаел много езици, е могъл бързо да преведе какво си говорят и какво си предават. Един английски снаряд обаче удря разузнавателното отделение и Гео Милев губи 1/3 от черепа си. Той затова е с такава прическа, защото няма око. Същият този Гео Милев след 1925 година е удушен от офицери от военното разузнаване. Самоорганизират се и почват да избиват леви интелектуалци и дейци.

Друг пример - в комунистическия атентат през 1925 г. загива цветът на българската армия - 11 генерали, много полковници. Сред загиналите е генерал Григор Кюркчиев, който губи крака си след раняване, а два месеца по-късно се връща на фронта и без крак продължава да командва военните действия. Носели са го на специален инвалиден стол да опознава бойното поле. Този човек загива в атентата през 1925 година. Организаторите му също са военни герои, но вече са минали към военната организация на БКП. И става така в нашата история, че военни герои и братя само преди няколко години после започват да се избиват.

- Има ли решение това непрестанно противопоставяне и отричане на миналото, което постоянно ни разделя?

- Трябва всеки да оцени, че всички българи сме родственици. Както казваше един премиер, ние всички сме братовчеди. Вижте само етимологията на думите - род, народ, рождение. Ние сме едно семейство, което постоянно се кара помежду си, независимо по какъв повод, но в крайна сметка ти трябва да прощаваш на семейството си.

- Не смятате ли, че в това почти вечно разделение сме загубили чувството си за общност? Предстоят ни избори за президент, който в публичната среда играе ролята на обединител. Може ли един човек и една институция, която оглавява, да преодолее разделението? И как?

- Трудно една личност може да промени дълбоко вкоренените в народопсихологията ни противоборства, това българско разделение. Това не означава обаче, че не трябва да се правят опити.

С годините аз лично ставам все по-песимистично настроен за развоя на събитията у нас. Сякаш забравяме кои сме били, какви можем да бъдем днес и как да бъдем модерни.

Всъщност мисля, че последният път, когато българите са били обединени, е Балканската война. Също - че след нея започва българското разделение със злополучната Междусъюзническа война. За мен това е най-голямата геополитическа грешка на България, която ни превръща от централен народ на Балканите в народ, който трябва да се бори за своето съществуване.

Не знам дали хората знаят, че има един Лондонски мирен договор от май 1913 г., скрепен с подписите на Великите сили и османската държава, който дава на балканските съюзници и на България почти всичко. По този договор България получава цяла Източна Тракия до Мидия Енос - това днес е почти до предградията на Истанбул, цялото Беломорие и немалко части от Македония. Но ние сме допуснали грешката да се започне Междусъюзническата война, от която всъщност тръгва лошият имидж на България. Изведнъж тя става агресор, нападнал съюзниците, въпреки че месеци преди това те са имали военна конвенция за война срещу България.

Но тънките геополитически сметки на нас все не ни излизат.

- Казахте, че оттогава имаме лош имидж като държава. Защо?

- Нека си дадем сметка: през Първата световна война сме в лагера на Германия, а Англия, Франция и руската преса просто са ни попилявали. През Втората световна война ние пак сме на страната на Германия. Ако някой не е гледал филма “Казабланка”, носител на “Оскар”, там България е описана като мракобесна страна. След това сме на страната на Източния блок на комунизма. Какъв имидж искате да имаме?

Визитка

Росен Петров е роден на 24 юли 1970 г. в София

Завършил е Националната гимназия за древни езици и култури, а след това Академията на МВР със специалности "Право" и "Сигурност и борба с престъпността".

Започва тв кариерата си като сценарист в легендарното "Ку-ку", после е в "Хъшове", 8 години в "Шоуто на Слави", водещ на историческото "Операция Слава" и "Нека говорят" по Би Ти Ви.

Депутат е в 43-ото НС от БДЦ.

В последните години води собствено предаване за историята - "Операция История", по "България он еър".

Автор на книгата "Нека помним. Истории от историята"