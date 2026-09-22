Само в "24 часа" на 22 септември: Приспадат от данъци, ако детето ходи на уроци, танци или рисуване

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Само в "24 часа" на 22 септември четете:

Край на изпреварването от тежки камиони – забраняват им го навсякъде

Като обявява Независимостта, българската държава е амбицирана да е велика сила - интервю с Росен Петров

Бизнесът има проблем: - цели 60% от напусналите училище не стигат до работно място - анализ на Зорница Славова, Институт за пазарна икономика

Пияни, двамата обвиняеми за смъртта на Мариян го пребили, кълцали с вилица и гореща маша и го запалили

В специалните страници SMART четете:

В ЦЕРН са на косъм да потвърдят теорията на Айнщайн за "нещо зловещо в далечината"

НАСА разчита на 300-годишен уред за най-лошия ден в Космоса

Вижте първите страници на "24 часа" от 22 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.