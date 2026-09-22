Само в "24 часа" на 22 септември: Приспадат от данъци, ако детето ходи на уроци, танци или рисуване

Само в "24 часа" на 22 септември четете:
Край на изпреварването от тежки камиони – забраняват им го навсякъде
Като обявява Независимостта, българската държава е амбицирана да е велика сила - интервю с Росен Петров
Бизнесът има проблем: - цели 60% от напусналите училище не стигат до работно място - анализ на Зорница Славова, Институт за пазарна икономика
Пияни, двамата обвиняеми за смъртта на Мариян го пребили, кълцали с вилица и гореща маша и го запалили
В специалните страници SMART четете:
В ЦЕРН са на косъм да потвърдят теорията на Айнщайн за "нещо зловещо в далечината"
НАСА разчита на 300-годишен уред за най-лошия ден в Космоса
Вижте първите страници на "24 часа" от 22 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.