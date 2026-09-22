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Властта, спортът и медиите са зависими, независим остава обикновеният човек

Стилиян Петров

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Честванията на Деня на независимостта във Велико Търново СНИМКА: Дима Максимова

Честит Ден на Независимостта, българи!

Днес ще чуем много речи, обещания и силни думи за патриотизъм. За свободна и независима държава.

Виждаме държава, която е изцяло зависима.

Зависима е властта. От пари, от схеми, от олигарси, от това кой каква папка държи и на чий интерес е готов да слугува. Сменяме профилите и лицата, но зависимостите си остават едни и същи.

Защо ли спортът все още е заложник на тези зависимости? Дете мечтае да се развива, да играе и да успее с труда си, но пътят му става още по-труден, когато възможностите се „подаряват", вместо да се заслужават. Стадионите са празни, схемите са пълни.

И зависимите медии. Тези, които трябваше да бъдат пазач на независимостта и прозрачността. Голяма част от тях не задават въпроси, а изпълняват поръчки. Не осветяват истината, а я покриват. Не питат властта какво прави, а питат как да я обслужат по-добре. И когато истината все пак излезе, тя излиза не благодарение на тях, а въпреки тях - от нас, обикновените хора. Тук-там с личните си профили и социални мрежи, но с отговорността да говорим, когато другите мълчат.

И после се чудим защо нищо не се променя. Защото в една държава, в която властта е зависима, спортът е зависим и медиите са зависими - кой остава независим? Обикновеният човек.

Оставен сам да бъде независим от справедливост, от нормален живот, от бъдеще.

Затова днешният ден не е просто празник. Той е напомняне, че независимост не се чества с фойерверки веднъж годишно.

Независимостта се пази всеки ден. С характер, отговорности и постоянство. И с това да не мълчим, когато ни правят зависими.

Честит празник на всички българи, които все още имат смелостта да бъдат независими!

(От фейсбук) 

Честванията на Деня на независимостта във Велико Търново СНИМКА: Дима Максимова

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