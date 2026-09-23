Тротинетката закон лови ли я

Че тротинетката е едно от най-опасните превозни средства в градовете, го доказват пострадалите в болниците. Неслучайно светила в неврохирургията често отправят призиви към родителите и водачите да обърнат особено внимание за сигурността на децата си. В последните години броят на тежко пострадалите след инциденти с тротинетка расте, има и загинали, предимно деца и младежи.

Контролът уж се затяга, но когато човек се огледа на улицата, на стотната крачка ще се сблъска с нарушители на тротинетка. Дори и в празничния 22 септември имаше такива - две деца (на не повече от 10-11 години) бяха яхнали една тротинетка и пробваха ентусиазирано нейните възможности върху трамвайни релси в София.

Иначе някакви правила има, сега се подготвят и нови разпоредби - например да се глобяват онези водачи на тротинетки, които откажат дрегер за алкохол и наркотици.



Дотук добре, но как ще е в живия живот? Ще смогнат ли полицаите да проверяват и тротинетките? Както и каруците по градове и села? Много са добри идеите, с които да се въведе някакъв ред в движението на тротинетки. Остава обаче да се измисли какъв да е контролът, така че ентусиастите - особено в детска възраст, да не си пробват късмета върху трамвайните релси. И навсякъде другаде, където може да стане тежък инцидент.

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