Само в "24 часа" на 23 септември: Кой е третият космонавт, който България може да изпрати

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 23 септември четете:

Стартъп, посочен от SpaceX, иска Николай Калайджиев да е пилотът на кораба, който изстрелва първата търговска космическа станция след месеци

И природният газ ще е без акциз до Нова година, печелим средно по 15 цента на килограм

Край на пияните и напушени на тротинетки – и те на дрегер за алкохол и дрога

Мая Манолова: КЗП ще следи и лекарствата – у нас една опаковка за диабет е 6 евро, а в Гърция две са 5 - интервю с новата председателка на Комисията за защита на потребителите

Как гурута като Калушев ловят своите жертви - и още интересни четива в специалното приложение "168 истории"

Вижте първите страници на "24 часа" от 23 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.