Случаят "Филип" - нашата правосъдна система е нов вариант на средновековно издевателство

Три години след убийството на Филип на пешеходна пътека, делото започва отначало. Предишната съдийка опитала да преквалифицира бесните 90 км/ч по квартална улица на пияния с 2 промила алкохол Петър Тодоров да бъде "убийство по непредпазливост". Ми - напил се без да иска и летял като по скоростен път пак без да иска. По силата на тази логика и убийството е съвсем случайно.

От две години и половина убиецът на Филип е под "домашен арест" - вече е сниман нееднократно как спокойно живее и се движи извън дома си, но явно за съда това не е никакъв проблем. Каквато и да е присъдата му, тези години се "приспадат" като "излежани" - е, в комфорта на личния дом, с непрекъснати социални контакти. Ами така е решил правдивият съд.

Дали в годината, когато Филип би трябвало да навърши пълнолетие, съдът ще излезе с присъда? Дали ще отсъди нещо, което поне напомня някаква справедливост?

Излишни са примерите от други държави, от други правосъдия.

Нашата правосъдна система е нов вариант на средновековно издевателство над душите на всички, които с години и години изживяват смъртта на скъпите си хора и накрая виждат, че някак магически убийството е нещо невинно, което заслужава домашен отдих.

Докога?

От Фейсбук.