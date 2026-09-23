Павел Койчев: Рядко харесвам творбите си. Не мога да достигна идеала

Намесата в Божието пространство винаги е проблематична, това ми е интересно и ме предизвиква

Въздух, вода, огън и земя. А петият елемент е човекът с неговия вечен опит да подреди света около себе си. Той е жертвата и главният герой в новата изложба на скулптора Павел Койчев "Четирите елемента", която е специално създадена за пространствата на Софийската градска художествена галерия (СГХГ) и може да бъде видяна там до 8 ноември 2026 г.

След 42 изложби и над 1300 скулптури Койчев продължава да работи, без да се повтаря - интуитивно и самокритично. И продължава да търси праформата, която ражда други форми.

Разговаряме с него за изкуството, страха, съвършенството на Божието пространство и времето, което никога не стига.

- Г-н Койчев, след десетки изложби споделяте, че "Четирите елемента" ви е донесла необичайно вълнение и притеснение. От какво се притеснява творец с такъв внушителен опит като вашия?

- За всяка изложба се притеснявам. Защото знам, че не съм го направил така и никога няма да го направя така, както аз си представям голямото изкуство. Но почтено се трудя.

- Много сте самокритичен.

- Глупаво е да не си самокритичен. Съвсем убедено смятам, че само времето ще каже кой каква стойност има, колко е голямо и колко е изкуство дадено творение.

- Какво искахте да кажете с темата за четирите елемента?

- Ние съществуваме благодарение и в тези четири елемента - въздух, вода, огън, земя. Исках да дам визуален образ на всеки от тях. Колко съм успял, ако има въздействие, е добре.

- Колко време работихте по тази експозиция?

- Почти всяка година правя по една. А понякога и по две. Но винаги си давам поне по една година за работа, защото скулптурната изложба си е трудоемка и иска време. Това е 42-рата ми изложба. Всички те са различни - по тема, по материал, по пластични решения, по локация.

- Как успявате да не се повтаряте?

- За мен е голямо усилие. Аз съм направил над 1300 скулптури. За мен основното е пластичното решение. Темата е една. Въпросът в изкуството е: "Как?". Как ще се направи?! Всеки път внимавам, защото изкушението става подсъзнателно - да започнеш да не забелязваш, че се повтаряш. Но сигурно се, няма как, почти не е човешко. Ако успявам - добре, ако не - за моя сметка е.

- Споделихте ми, че Ной е една от малкото скулптури, които си харесвате? Защо?

- Признавам си. Много рядко си харесвам нещо, което съм направил, защото все не мога да стигна идеала си. Невъзможно е. Но този път мисля, че Ной го уцелих. В ширина, защото той е стопанин, тоест - отговорен е за стопанството. Бог неслучайно на него му казва да спаси видовете. После как главата е повдигната, тя е в ракурс и ти се ще да я погледнеш отгоре. Ной е митична фигура. Той ми беше много централен герой. Потопът ми беше в главата от самото начало още преди кураторът Иво Милев да ми каже, че в пространството на галерията може да се вкара и истинска жива вода. Много си играх с ковчега на Ной и една нощ ми хрумна за гумената лодка.

Скулпторът пред своя Ной Снимка: Васил Петков

- Идват ли ви и насън идеи?

- Насън не. Обаче като се събудя посред нощ, и ми стоят в главата едни форми, едни материали. Даже споделям с жена ми, че започвам да се притеснявам. Нищо натрапчиво не е здравословно. Трябва и да се почива, а аз от алчност за работа карам без почивни дни. Не е добре това, казвам го за по-младите колеги. Съзнанието трябва да се изчиства, иначе става опасно.

- Лесно ли пускате вашите творения да принадлежат на другите? Без да се привързвате към тях?

- Да, да. Като направя изложбата, и вече съм я забравил. Не обичам да се връщам в архива, както се казва. Едно, че не ми е вече интересно. И второ, има опасност да започнеш да се самоцитираш, което е абсолютно ненужно - нито за мен, нито за другите. Съвсем естествено го правя.

- А как се опазвате от суетата?

- Не се опазвам. Не е художническо да няма суета. Няма как. Но трябва да ви кажа, че с годините все повече не ми е проблем.

- Как разбирате, че една скулптура е готова?

- Много е различно. Когато знам, че трябва да се направи още нещо, но не ми хрумва как, спирам и я оставям. Предавам се. Защото е безкрайно да търсиш да намериш праформата. Тоест формата, която е така плодна, че да ражда. Това е стремежът на всеки. Това го усети и изрече добре Георги Лозанов преди години. Абсолютно е така. Всеки скулптор се стреми да намери майката, която ражда. Праформата. Понеже знае, че е непостижимо.

Сред творбите си в Софийската градска художествена галерия. Снимка: Васил Петков

- Материалите имат ли човешки характер? Има ли по-добри събеседници и по-лоши?

- Не. Няма материал, който да не става за изкуство. Няма тема. Няма част от пространството или миг от съществуването, който да е невъзможно да стане предмет на изкуството. Зависи как и кой го прави.

- Казвали сте, че пространството е изпитание за скулптурата? Защо?

- Защото създателят така съвършено е направил всичко, че всяка наша намеса и измислица вкарва някаква дисонансна нотка. Ние сме вторичното и правим вторични неща, които никога не са като оригинала. Намесата в Божието пространство винаги е проблематична. Но ние я правим по ред причини, за които говорихме преди малко. Вътрешните пространства не са моето. Не ме предизвикват. На мен ми е интересно външното пространство и как в него да направя добавеното и в края на краищата дълбоко ненужно творение да бъде красиво.

- Успявате.

- Чиста интуиция. Разбира се, и разумът работи. Всичко работи - цялата ти същност и биография, но аз се оставям на интуицията повече. Така искам да бъде. С гърба си да усещаш излъчването на обема на масата, на въздействието. Това е "номерът на китайката".

- А ако пространството няма нужда от нас, хората, защо ние непрекъснато се опитваме да го завладеем, подредим и преустроим?

- Защото може би това, в което сме хвърлени да съществуваме, е постоянна заплаха. Това са природните катаклизми, ежедневието ни въобще - да не те удари кола, да не се запали къщата ти. Животът на човек постоянно е заплашен. Не го мислим, но това подсъзнателно ни влияе. И затова на нас все ни се ще да подредим света около нас - да направим покрив, да се облечем топло, да направим така, че да ни е меко, удобно и уютно. Всичко, за да ни е безопасно и сигурно. Да запазим формата. А дълбоката причина е, защото ни е страх. В египетската "Книга на мъртвите" е казано: "Името на моята лодка е Живот, а весла са ми Ужасът".

Ние гребем, защото сме ужасени. Страхотно е. Така е.

- В този ред на мисли какъв е човекът между четирите стихии - гост, натрапник, господар?

- Жертва.

- А в творческия акт има ли нещо уникално човешко, което изкуственият интелект никога няма да постигне?

- Така си мисля. Изкуственият интелект е наука. Науката е изградена изцяло на емпириката, тоест на опита. Докато талантът откъде идва?! Как 6-годишно дете сяда и свири музика? Това е дарба. Това е, което не можеш да видиш, да пипнеш, да узакониш. Това е и разликата. Опасността при изкуствения интелект е главно в това, че е човешко творение. А всяко човешко творение има две страни. Като пластмасата. Когато беше създадена - голям пробив. А сега?! Не може да се справим с нея. Така че с човешката дейност - внимателно.

Всеки скулптор се стреми да намери праформата. Понеже знае, че е непостижимо. Снимка: Васил Петков

- Как изглежда тишината във вашето ателие? Зарежда ли ви?

- Абсолютно. Всеки ден съм там. Винаги съвестно съм работил, но не и така интензивно, както последните 10-15 години. Добре, че жена ми гледа да ме откъсва за 15-ина дена на море. И слава богу. Не се насилвам, но какво да правя друго, не е за суета и име. Карам го с основното чувство, че няма време. No time, както казват на английски.

- Изглежда, имате голям късмет в живота с вашата съпруга Калина.

- Огромен късмет е да имаш такъв спътник. Да имаш зад гърба си такава една опора. Тя още в детството си се е докоснала до много големи хора - Елин Пелин, Емилиян Станев, Любомир Пипков. Усетила е много рано какво е художникът в живота. През годините нито за миг тя не ме накара да чувствам вина. Никога не съм се усетил гузен, че я ощетявам с нещо. Дано да имат такъв късмет и моите внуци. Само преди дни едната ми внучка се омъжи в Испания.

- Честито!

- Още от ученичка я влечеше към тази страна.

- Вие някога замисляли ли сте се, ако не бяхте станали художник, какъв друг бихте могли да бъдете?

- Не съм се замислял. Много бях обществено и политически ангажиран. Но не съм вече.

- Човек не може да избяга от съдбата си?

- Не може.