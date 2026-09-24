Съд да се произнесе за трагедията в “Петрохан”? Възможно е

Все още е странно защо никой не чакаше Калушев на Околчица

Масово се изказаха съжаления, че нещата около случилото се в хижата “Петрохан” и на Околчица няма да се установят обективно. И това поради причина, че прокуратурата няма как да внесе делото в съда, тъй като евентуалният убиец или убийци, към които сочат доказателствата, не са вече между живите.

И да - така е - прокуратурата следва

да прекрати в този случай наказателното производство

А дори и най-обективната прокуратура по света не е съд. Не че съдът е 100% гаранция, но е все пак максимално възможната гаранция.

Но не е вярно, че е невъзможно делото да се разгледа от съд. Има изрична разпоредба в закона, че когато извършителят на съответното престъпление е починал, близките на пострадалите могат да искат от съда да бъдат установени престъпните обстоятелства, включително извършването на убийство,

ако претендират например обезщетение

спрямо наследството, оставено от извършителя. Искът се предявява срещу наследниците. Този ред се определя като заместител на наказателното производство.

Вярно е, че образуването на дело

зависи от близките на жертвите

Но именно те са хората, за които е най-важно да бъдат максимално сигурни какво точно се е случило и евентуално да им донесе успокоение.

Независимо че съдът действа по реда на Гражданския процес, той може да използва и нови доказателства и да назначи нови експертизи. По този начин да сложи край или пък даже да потвърди конспиративни теории.

Още повече че в Гражданския процес силно е застъпено състезателното начало. Гражданският съд може да изиска преписката от прокуратурата.

Върховният касационен съд е приел, че приобщените по гражданските дела прокурорски преписки и досъдебно производство следва да се ценят в гражданското производство ведно с всички други доказателства по делото.

Но направените в досъдебното производство експертизи нямат пряко действие в гражданското дело. Събраните от прокуратурата доказателства могат само да бъдат използвани за експертизи, които са назначени от съда. Свидетелските показания следва да се дадат отново, като

свидетелите могат да бъдат разпитвани от страните

Звучи примамливо, но на практика всичко това не е лесно. Следва да се извършат голям брой експертизи. Те не са безплатни в Гражданския процес. И не се финансират от държавата. Ако някой не помогне финансово на близките на жертвите, ще им бъде трудно. Освен ако не разполагат с достатъчно средства. Но при толкова гласовит случай не е изключено да се намерят и хора, които да подпомогнат близките.

Така че ако някой има сериозни съмнения в извършеното и установено от досъдебното производство, съществува все пак път за установяване на истината с влязло в сила съдебно решение, като делото може да се гледа и на 3 инстанции и да завърши с решение на ВКС.

И още нещо - досега се чудя защо правоохранителните органи, след случилото се в хижа “Петрохан” и след отпътуването на кемпера с Ивайло Калушев оттам, не се насочиха да проучат дали той е тръгнал към местността около връх Околчица. Този въпрос го поставих още през февруари в “24 часа”, а сега с оглед на изнесените доказателства се поставя отново.

Ивайло Калушев с деца в Тибет

Да, много лесно е постфактум да се задават такива въпроси. Може би съответните органи са имали много повече и различна информация. Но все пак Ивайло Калушев публикува на 1 февруари тази година голяма част от стихотворението “Борба” на Христо Ботев. След като има трима загинали на хижа “Петрохан” с много основателни съмнения още по онова време за самоубийства и убийство, нормално е да се мисли, че с тримата от кемпера, сред които е и Калушев, има вероятност да се случи същото.

Психолози, с които говорих, включително един с докторска дисертация в САЩ, още тогава веднага се насочиха, че

става въпрос за нещо като масова психоза

в сектантско образование - умишлено не затруднявам с професионалните термини, които ми казаха.

Поезията на Ботев е силно емоционално заредена. Хората под психотично въздействие също са изключително емоционални. При положение че точно на 1 февруари Калушев публикува стихотворение на Ботев, толкова ли е трудно да се предположи, че той е тръгнал към някое от местата, свързани с гибелта на Ботев – връх Околчица (където е паметникът на Ботев) и околностите.

Още повече че полицията сравнително лесно установява, че кемперът пътува към Враца и след това изчезва по второстепенни пътища. Камери по главните пътища не е да няма.

Правоохранителните органи разполагат с професионални дронове

Толкова ли е трудно да се обходи местността около Околчица, която е достъпна с кемпер. А в тези органи има и добри професионалисти.

Може би, ако кемперът беше засечен навреме на път за Околчица или около Околчица, двете много вероятни убийства и последвало вероятно самоубийство биха могли да се предотвратят.

На написаното тук не се придават политически окраски. Това са само въпроси, които се поставят.