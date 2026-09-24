Три опашати лъжи

"То това се знаеше", казват умно-красивите пророци, когато новините не са им угодни

ОТКАКТО Земята се върти, съществуват безспорни истини: бързоварът се вади преди да бръкнеш в легена, две дини под една мишница не се носят, ядосана жена не се закача, два заека гониш ли, ни един не хващаш… Истини, чиято отмяна бе немислима до деня, в който на власт се извиси неолибералната доктрина, за да постанови изневиделица наличието на повече от два човешки пола.

Случи се малко преди COVID, половината уж разумни видове с 99 процента идентична ДНК се отцепиха в паралелна реалност, видима и достъпна само за праведници, необременени от познанието на своето хилядолетно минало.

Самопровъзгласиха се за елит, прегръщайки със 100-процентов ентусиазъм всяка неолиберална глупост, която гали претенцията им за превъзходство над останалите земни обитатели.

44-годишната студена война е най-прясното историческо доказателство, че не за първи път човечеството бива подлагано на зловещ глобален експеримент за промиване на мозъци, след него на жертвите им отнема дълго време и огромни усилия да си върнат здравия разум.

Днес джендър идеологията девалвира, но нейните последователи продължават неуморно да плуват в пресушения басейн, неразбрали, че олимпиадата е свършила. С все същата ожесточеност проповядват скалъпени за нуждите на експеримента “истини”, без да им пука пред колко народ се излагат. Сякаш е достатъчно да кажеш по телевизията, че нещо се подразбира, за да се подразбере.

В тукашната предизборна обстановка се открояват редица натрапчиво неверни твърдения, поднесени в изявително наклонение, уж между другото. Все едно нямат насреща си разумен вид, ами баламосват прехласнати малчугани, че Дядо Коледа чете всички детски писма.

Следват три от поредицата актуални лъжи, опашати като комети, които звучат по всяко време в ефира и популярните подкасти:

“Нищо ново не казаха за “Петрохан”

Напротив, най-сетне разследващите дадоха обяснение на необяснимото - какво е отключило чудовището, защо лама Калушев е решил всички да умрат. “То това се знаеше”, подмята пренебрежително виден криминален журналист, а в действителност българският зрител за първи път чува разказа за малкото момиче, изплъзнало се от лапите на перверзните сатири, и за нейния баща, решен да търси справедливо възмездие. “То това се знаеше”, казват и гостите на Джефри Епстийн.

Чисто нов за простолюдието бе също един изтърван гневен вопъл, извисил се над развълнуваното множество, долетял откъм опечалените роднини, така смразяващо циничен, та чак дъхът ти секва: “Къде са парите?”.

Ето за тази страна на трагедията нищо ново не казаха. Последната експертиза не се чака за изясняване на изяснени отдавна убийства и самоубийства, нито за полетите на въображението, съкровището на Вълчан войвода или ударните отряди на Таки. Обществото очаква да кажат нещо ново за парите и протекциите, за властелините, узаконили и въоръжили, насърчавали и закриляли петроханското безумие.

“Служебното правителство на Андрей Гюров проведе най-честните избори в България”

Смело твърдение, което във възхода на “харвардските надежди” преди 6 години би могло да се преглътне. Сега обаче публиката разполага освен с противоестествени социални мрежи и с изкуствен интелект, според когото това е просто “субективна оценка, въпрос на политическа интерпретация, а не обективно доказан факт”.

Обективните факти са, че кабинетът “Гюров” беше изцяло под контрола на ПП и ДБ, за два месеца и 19 дни проведе мащабна чистка в държавната администрация, подготвяйки се да управлява в сглобка с фаворита Радев. Но не му излезе пасиансът, Радев се оказа самодостатъчен. Относно гордо рекламираната Гюрова честност, AI припомня разни неприятни детайли: “според публикации на “Капитал” и независими наблюдатели над 150-200 са секциите с традиционно концентриран специфичен вот, където “Прогресивна България” излиза като първа политическа сила”.

“Дечев, Радуловска и Янкулов напълно отговарят на критериите за членове на ВСС, защото са независими.”

Тук е желателно жълтопаветната пропаганда повече да се постарае. Според ПП и ДБ техните кандидати са бетон, “изявени професионалисти с доказана независимост, необвързани с политически и икономически центрове на влияние”.

Обаче нашир и надлъж се знае, че въпросните три номинации са силно пристрастни бивши министри на Гюров. Специално Андрей Янкулов се числи към НПО, настоявало МВР да не проверява сектата на “Петрохан” заради “риск от злоупотреба и институционален тормоз”. Името му е замесено и в скандал от 2024 г., когато “добрите сили” бяха в сглобка с ГЕРБ и ДПС.

Тогава, разказвайки как лидерът на “Да, България” пил “мазно турско кафе” в скута му, Делян Пеевски вмъква: “Лично аз отказах на Христо Иванов делкането, което той ми предложи в моя кабинет. Делкането да бъде сигурен как ще бъде избран Висшият прокурорски съвет, за да бъде избран ортакът му Андрей Янкулов от неговия Антикорупционен фонд и за зам. главен прокурор Сава Петров”.

Четири месеца по-късно Иванов подава оставка, след две години Янкулов е назначен за министър на правосъдието, а тези дни го представят в парламента като неподатлив на влияния потенциален главен прокурор. Ама то това се знаеше!