Само в "24 часа" на 24 септември: "Явно му е хоби да пали": втори акт за Жан Виденов, който гори сухи треви в двора си в пловдивския Бевърли Хилс

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Само в "24 часа" на 24 септември:

Връщат 200 евро от данъците, ако купиш на детето книги и маратонки

Наследницата на кино "Влайкова" във филм с Колин Фърт и Джулиан Мур

Кое е гавра и кое – геройство? Да вдигнеш или събориш паметник на мъртвите от "Петрохан"

"Явно му е хоби да пали": втори акт за Жан Виденов, който гори сухи треви в двора си в пловдивския Бевърли Хилс

7 идеи за пътищата: от виртуални скоби за коли до паркиране от родители безплатно

Вижте първите страници на "24 часа" от 24 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.