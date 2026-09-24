Данъкът за свръхпечалба удря чуждестранните компании, но и толерира мързела за реформи

В лично мнение бившият вицепремиер и министър на икономиката определя решението на властта като "комунистическо-деветосептемврийска данъчна контрареволюция"

Изненадани ли сте? Не съм броил колко пъти новите управляващи обещаваха да не вдигат данъците, но са много. Дори има слухове, че преди броени дни са уверявали банките, че няма да пипат ставките. Конкретно в Управленската програма на Правителството на стр. 35 ясно пише:

1. Гарантиране на предвидимост и устойчивост на данъчната политика чрез запазване на действащия пропорционален модел на данъчно облагане по Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица като фактор за насърчаване на инвестициите, предприемачеството и икономическата активност.

Очевидно управляващите не са десни и смели реформатори, а левичарски популисти. Затова многократно предупреждавах, че има опасност веднага да ни вдигнат преките данъци. Затова сега съм силно огорчен, но не и изненадан.

Предлага се данък от 33% върху свръхпечалбата за 60% от бизнеса

Кратката математика е следната. Взема се усреднената печалба на една фирма за 6-те години от 2020 до 2025 г. Увеличава се тази средна стойност с 20% и това се използва за база. 20% обаче е много под натрупаната инфлация и под номиналния ръст на БВП за периода, затова базата ще бъде изкуствено ниска. През 2027 г., когато БВП и оборотите се очаква да са повече от двойни спрямо 2020 г., цялата горница на печалбата над тази база се облага с 33% вместо с 10%.

Тепърва ще се правят анализи и разчети. Набързо проверих данните за една от засегнатите компании – първата, която ми дойде наум. Печалбата ѝ расте бързо през годините – с около 50% годишно. Платените данъци – също. Всички би трябвало да поздравим тази фирма и да си пожелаем всички да се справят толкова добре. Но през 2027 г. ще я одрусат с огромен данък – по мои сметки от... над 27%. Това ли се нарича „Гарантиране на предвидимост и устойчивост на данъчната политика чрез запазване на действащия пропорционален модел на данъчно облагане"? Честито на победителите!

Грозната идеология на т.нар. „свръхпечалба"

Ако просто бяха вдигнали данъчната ставка от 10 на 25%, щеше да е еднакво отвратително за целия бизнес. А сега управляващите ще се опитат да ни баламосват, че данък печалба си остава 10%, а те облагат само гадните империалисти – банки, телекоми, застрахователи, търговски вериги (разбира се, как без тях) и др. – повечето са чуждестранни компании. Всички те имат „наглостта" да са честни и да декларират все по-високи печалби. Комунистическата и сиромахомилска риторика ще продължи, че те несправедливо печелят на гърба на клетия потребител, а печалбите често се източват в чужбина.

Кои сектори липсват при новата ставка?

Тези, където има по-малко чужди корпорации. И където, според някои бизнеслидери, повече депутати или поддръжници на управляващата партия имат фирми – транспорт и земеделие. Да, всички животни (т.е. сектори) са равни, но някои са по-равни от другите – както се казва в книгата „Фермата на животните".

Уж се „връщал" данъкът върху свръхпечалбата

Управляващите представят данъчната контрареволюция като уж връщане на и преди съществуващия данък върху свръхпечалбите. Т.е. като стара новина и утвърдена политика. Не, не е така. Такъв кратковременен данък имаше върху енергетиката след пандемията в рамките на целия ЕС и отдавна бяхме забравили за него. Но нищо специфично за България.

Това си е комунистическо-деветосептемврийска данъчна контрареволюция.

Опит за PR – с данъка върху свръхпечалбите (лошо) щели да се финансират помощите за деца (добро)

Подкрепям помощите за деца, както и много по-широки демографски политики, каквито няма. Но и тук ни баламосват. Данъчните приходи нямат панделка. Разходите се финансират от общия бюджет. Не може да се каже, че например ДДС отива само за пенсии. Освен това данъкът сега се вдига с много, а помощите за деца са малки. Затова казвам друго:

С данъка върху свръхпечалбата се финансира мързелът и неспособността да се съкрати администрацията и разхищенията в целия публичен сектор.

Защо използвам думата „геометрично"?

В математиката геометричната прогресия описва ускоряващ се процес. Шейната се е засилила по пързалката с нарастваща скорост и е все по-трудно да бъде спряна. Управляващите геометрично вдигнаха разходите, дефицита и дълга за 2026 г. Сега планират геометрично да вдигнат данък печалба за 2027 г. Гответе се за данъци върху доходите и на физическите лица.

Сега икономиката ще посивее и данъчните приходи ще се забавят

Горд съм, че съм от поколението управляващи, които между 1997 и 2009 г. постъпателно намалиха преките данъци до най-ниските нива в Европа. През тези години при все по-ниски ставки данъчната събираемост се покачваше рязко в номинално отношение, а дори не спадна като % от БВП. Инвестициите експлодираха в посока 40% от БВП, а само чуждите инвестиции бяха над 9 млрд. евро или 30% от БВП през 2007 г. Растежът редовно беше над 6%.

Сега се опасявам от обратната спирала: високи ставки за важни сектори = ниски инвестиции, изкуствено намаляване на печалбите, укриване на данъци, изтегляне от България.

Да, вдигането на данъка си е Прогресивна лъжа

Нека управляващите да обясняват да смятат ли не могат, на реформи ли не са способни или тръгват на комунистически поход срещу бизнеса. В политиката доверието и последователността са решаващи. Да видим как с високи данъци ще „насърчават инвестициите, предприемачеството и икономическата активност", както пише в програмата им.

* Николай Василев е бивш вицепремиер и министър на икономиката и на транспорта и съобщенията в кабинета на Симеон Сакскобургготски, а след това и министър на държавната администрация в кабинета на Сергей Станишев.