За Dim4ou, Митко и мрънкането на българина

Това са Dim4ou и Митко.

Dim4ou е рапър. До тази вечер не подозирах за съществуването му. Сега разбрах. Сряда вечер имал участие в едно мазе в Студентски град в началото на ул. "Йордан Йосифов", където се събират 280 и 94.

Как обаче разбрах за Dim4ou? Прибирам се от работа някъде към осем за вкъщи. Аз по принцип много не бързам, все едно никой не ме чака, имам цялото време на света от 4 години насам. Влизам в метростанция "Сердика" и по навик заставам там, където ще спре първата врата. Оглеждам се и виждам една жена, симпатична, на средна възраст, си говори нещо с един незрящ младеж с бял бастун. Тя изглежда леко притеснена, приближава се до мен и пита: Дали може да му помогнете да се качи на метрото, защото аз съм в другата посока. Кимвам утвърдително. Къде отива, питам. Тя ми отговаря: Към летището. В този момент влакът се приближава. Жената явно държи да види, че момчето ще се качи. Изчакайте, казвам. Може влакчето да е за "Бизнес парк". Вие за там ли сте, пита жената. Казвам не, за мен няма значение.

Тук незрящият се намесва: Може и за "Бизнес парк", аз трябва да сляза на "Г.М.Димитров". Е, то и аз слизам там, затова успокоявам жената, а тя тръгва към отсрещния коловоз. Идва влакчето, даже не видях за къде е. Влязохме във вагона, едно момиче веднага скочи и му отстъпи място, а на Ректората и жената до него стана. Той явно усети и ми каза: Май се освободи място, защо не седнете. Не, благодаря, отговорих. Ще постоя.

Той си бръкна в малката чантичка и промърмори на себе си: Имам баничка, я да си я хапна. Което и направи. После внимателно прибра найлончето, смачка двете салфетки, с които си избърса устата, и ги прибра в джоба си.

Пристигнахме, слязохме. Питах го може ли по ескалатора. Мога, казва. Попита ме дали съм на 280. Казвам му, че ако ще дойде бързо, да. Ако не, ще отида на другата спирка - на самия булевард "Г.М.Димитров". Но 280 дойде веднага, като никога.

Питам го на коя спирка трябва да слезе. А той: Имате ли телефон, аз отивам в клуб The Shots, може да намерите адреса в интернет. Защо, питам. А той: Dim4ou ще има участие, много го харесвам. Намерих адреса, казах ви къде е. Казвам му: Отварят в 22, сега няма осем и половина. Момчето без никакво мърморене казва: Няма проблем да чакам. Казаха, че няма места, ама като ме видят, че съм незрящ, няма как да не ме пуснат. Викам си наум: Егати оптимистът е тоя.

Все едно. Слизам с него на спирка "Детски дом", аз по принцип съм една нататък, ама си казвам: Не мога да го оставя така. Намирам клуба, вратата естествено заключена, на посочения телефон никой не вдига. Започвам да тропам, ама точно тогава тръгнава някаква силна музика, адски джангър ви казвам, сигурно правеха саундчек, така че нищо не се чува. Изчаках да приключат и пак започвам да тропам, този път с венчалния пръстен. Чуха ме.

Излезе един, приличаше на охранител, ама може и управител да беше. Обяснявам му ситуацията, казвам: Горе (нали ви споменах, че е в едно мазе) седи едно момче, незрящ. Да го наглеждате, иска да слуша Dim4ou на живо. Човекът ми казва: Ама ние вече обясняваме на всички, че няма никакви места. (Тук в скоба - беден бил българинът, а? Ама места по заведенията няма. В сряда вечерта).

Ударих го на молба: Момчето е незрящ, идва от незнамкъдеси, готов е да виси два часа отвън, все ще намерите едно столче да го сложите. Онзи се колебае. И тогава, признавам си, злоупотребих със служебното си положение. Казах му: Само го пуснете, а ако има проблем, ми се обадете. Ако трябва, аз ще му платя входа. И си дадох визитката. Е, не е като през 90-те, но човекът се замисли и кимна. Колебливо, ама кимна. Казах на момчето, той се зарадва, обясних му, че съм оставил телефона, ако има нужда от нещо, да ми се обадят. Той започна да ми благодари, попита ме за името и какво работя. Много се впечатли, че съм спортен журналист. И аз го попитах за името. Митко се казва.

Тръгнах си и се замислих. Колко хора има, които непрекъснато се оплакват. Примерно виждат в касовата бележка, че тараторът "на Созопол" им бил 8 евро. А Митко не вижда. Прекосява половин София, за да гледа, даже не да гледа - само да слуша Dim4ou. Пътува с метро, с автобус, ще седи на някакъв бордюр два часа при все пак недотам ясни надежди, че ще го пуснат. Яде мазна студена баничка и се притеснява, че не вижда къде да си хвърли салфетките. Но благодари на всички и се извинява непрекъснато, ако закачи някого с бастуна. Животът понякога е наистина ег@ти гадното нещо. И едновременно б@си прекрасното...

P.S. Dim4ou е коментирал под поста ми във фейсбук. Цитирам:

Здравейте! Благодаря ви за таговете и за споделянето на тази история. Още на излизане от саундчека видях Митко и се спрях да се снимам с него. Прегърна ме и си сложи главата на рамото ми. Трябваше му малко време, за да си отключи телефона и да пусне камерата. Изчаках го търпеливо. Направихме си снимка и му благодарих, че е там за партито.

Когато пристигнах по-късно в клуба, той беше там.

Снощи Митко ме накара да се замисля за някои неща.

Понякога в целия шум около нас забравяме кое всъщност има значение. Аз излизам на сцената, пея, скачам, говоря глупости, понякога сигурно изглеждам като абсолютен идиот, но в крайна сметка това, което правя, е музика. А музиката има една много яка суперсила и не е нужно да ме виждаш, за да ме усетиш. Понякога е достатъчно просто да ме чуеш.И може би точно затова тази история ме докосна толкова.

Митко не е дошъл на партито, за да ме види. Дошъл е да ме чуе. Да бъде част от атмосферата, от хората, от онзи момент. И въпреки че не вижда светлините, сцената и всичко, което ние приемаме за даденост, е усетил нещо от това, заради което всички сме били там.

Затова благодаря на Митко, че дойде. Благодаря и на човека, който е бил до него, помогнал му е да стигне и е останал с него. И благодаря на всички, които са направили така, че той да има своето място там.

А на Митко ще му кажа само едно: Братле, радвам се, че беше там. Следващия път пак ела. Аз ще си пея глупостите, ти си слушай.

Може и да не виждаш всичко, което се случва на сцената, но явно си усетил най-важното.

Енергията.

(От фейсбук)