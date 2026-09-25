Генчо Генчев: За да останат младите в Свищов, вложихме над 135 млн. евро за социални проекти и градска среда

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Дунавският индустриален технологичен парк ще е с готова техническа инфраструктура - казваме на бизнеса: "Включи и работи!"

Един град не се променя само с централния площад или един голям обект, а когато се усеща промяната в кварталите, училищата, услугите, които хората използват всеки ден, казва кметът

- Г-н Генчев, кое от направеното в този управленски мандат действително може да промени съдбата на Свищов?

- Безспорно това е Дунавският индустриален технологичен парк. Още преди 10 г. стигнах до извода, че един от най-сериозните проблеми пред Свищов е отливът на млади хора. Това постепенно се превърна и в демографски проблем за общината. Младите днес имат различни очаквания към работата и средата, в която живеят - търсят добри доходи, технологии, мобилност, възможности за развитие и по-добър баланс между работа и личен живот.

Затова през годините работихме не само по отделни инфраструктурни проекти, а по

цялостно подобряване на социалната и икономическата среда

Индустриалният парк трябва да бъде следващата голяма стъпка - място, което да привлича български и чуждестранни инвеститори и да дава повече възможности за професионална реализация тук, в Свищов. Амбицията ни е паркът да се развие като регионален производствен и технологичен център.

Ако успеем да създадем повече качествени работни места и по-високи доходи, това ще има пряк ефект върху младежката заетост и демографската тенденция. Този проект за нас е много повече от индустриална зона - той е икономическата основа на цялостната идея за рестарт на Свищов.

- Индустриалните зони в България са много. Защо един инвеститор да избере точно Свищов?

- Целта ни не е да предложим просто терен, а готова среда, в която инвеститорът може да започне работа значително по-бързо. През 2023 г. разработихме Концепцията за интегрирани териториални инвестиции "Устойчив икономически растеж и индустриална инфраструктура" с център изграждането на Дунавския индустриален технологичен парк.

Общата инвестиция в парка е близо 32 млн. евро

Основната част от финансирането идва по ОП "Развитие на регионите" и Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Има и допълващо финансиране от Фонд ФЛАГ и Българската банка за развитие (ББР).

На територия от близо 308 декара на бившите казарми изграждаме зона от типа "Включи и работи". Това означава регулирани терени с готова техническа инфраструктура. Изграждат се подстанция 110/20 kV, електропровод, газопровод, ВиК мрежа, комуникационна инфраструктура, зарядни станции за електромобили и водопровод за минерална вода. Сградата за научноизследователска и развойна дейност в Дунавския индустриален технологичен парк

Предвидени са още Център за научноизследователска и развойна дейност, спортен и уелнес център, офис сграда с изложбена и конферентна зала и благоустроени общи пространства.

Всичко това е важно за инвеститора, спестява му време и значителни първоначални разходи. При стандартна процедура изграждането на необходимите връзки и съоръжения може да отнеме повече от година. Паркът

има директен достъп до Дунав и железопътна свързаност

Агенция "Пътна инфраструктура" ще инвестира близо 3,2 млн. евро в подобряване на пътната връзка по улица "33-и Свищовски полк", основен ремонт на входните артерии и нови кръгови кръстовища на входа и изхода на парка. Предвидена е и 25-километрова скоростна пътна връзка между Свищов и бъдещата магистрала Русе - Велико Търново.

Важна е и енергийната обезпеченост. Паркът ще разполага с до 50 MW електрическа мощност директно от възловата станция на ЕСО, което позволява да бъдат привличани и по-енергоемки производства. Имаме лиценз от КЕВР за собствена затворена газоразпределителна мрежа. Очакваме до края на годината и лиценз за оператор на затворена електроразпределителна мрежа.

Така енергийната инфраструктура в зоната ще бъде управлявана по начин, който осигурява по-голяма предвидимост за инвеститорите.

- Паркът обаче не е замислен само като производствена зона, нали?

- В партньорство с Русенския университет "Ангел Кънчев" изграждаме Център за научноизследователска и развойна дейност. Идеята е бизнесът да има връзка с научни и образователни структури, а предприятията да могат да работят със студенти, стажанти и млади специалисти чрез стажове, дуално обучение и други форми на подготовка.

Образованието да бъде по-добре свързано с реалните потребности на бизнеса

Свищов има и още едно важно предимство - възможност за 100% преотстъпване на корпоративния данък за определени производствени инвестиции. Има облекчения по Закона за насърчаване на инвестициите, включително сертификати клас А и В, ускорено административно обслужване и др.

Нашата цел е инвеститорът да не идва тук и тепърва да започва да решава инфраструктурни и административни проблеми, а да може да се концентрира върху самата инвестиция и производството.

- Колко компании са готови да инвестират, за какви суми и работни места става дума?

- Имаме запитвания и заявки както от български, така и от чуждестранни компании. Представяме парка на национални и международни бизнес форуми, изграждаме мрежа от партньорства, която започва да дава резултат. Особено активно работим с Турция. Партнираме си с Асоциацията на мениджърите, индустриалците и бизнесмените с произход от Кърджали, базирана в Бурса, с Търговско-промишлената палата на Бурса и с Българско-турската търговско-индустриална камара.

През юли председателят на камарата Бурхан Немутлу посети Свищов с конкретно инвестиционно предложение от голям турски инвеститор.

Има очакване турска компания да бъде сред първите инвеститори в парка

Има конкретни компании, които разглеждат Свищов като възможна инвестиционна локация.

Когато договорите бъдат окончателно оформени, ще можем да говорим точно за размера на инвестициите и за броя на новите работни места.

- Кои други инвестиции през последната година доказват ефективност и могат да се усетят от гражданите?

- Тази година значителна част от проектите ни стигнаха до своето реално изпълнение. През настоящия управленски период общината управлява и инвестира ресурс, който дотук надхвърля 135 млн. евро. Завършиха се няколко проекта, които вече имат пряк ефект върху ежедневието на хората.

Обновеният исторически парк "Калето" отвори врати

на 1 май след инвестиция от близо 3 млн. евро. В рамките на проекта бе ремонтиран и най-старият храм в Свищов - "Св. Димитър". В квартал "Дунав" беше реализиран проект за близо 2 млн. евро - с нови зони за отдих, детски площадки и спортни пространства.

По споразумение за 2,5 млн. евро бяха ремонтирани улици в Българско Сливово, Вардим, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово и Царевец.

Паралелно се правят инвестиции в жилищния фонд, училищата, социалните услуги, водоснабдяването и градската среда.

Създаваме услуги и условия в подкрепа на местния бизнес,

предприемаческата дейност и местната общност. В Свищов дейност развива център "Европа близо до гражданите", който консултира по възможностите за финансиране и достъп до европейските средства за мерки за енергийна ефективност, закупуване на оборудване за подобряване на производствения процес, програми за осигуряване на заетост, мерки от програмата за развитие на селските райони.

Центърът оказа помощ при разработване на проектни предложения на граждани и фирми, съдействие при попълване на документи и формуляри.

През 2025 г. учредихме сдружение "Местна инициативна рибарска група "Свищов - Ценово". Освен двете общини в него влизат представители на бизнеса и рибарския стопански сектор, любители рибари, физически лица. Целта е да се стимулират местните общности, занимаващи се с риболов или аквакултури, да използват по-пълноценно своите възможности. За изпълнението на стратегията са осигурени 1,5 млн. евро.

Един град не се променя само с неговия централен площад или един голям обект. Променя се, когато подобренията започнат да се усещат едновременно в кварталите, училищата, домовете и услугите, които хората използват всеки ден.

- Какво конкретно направихте в сферата на образованието и какво предстои?

- При инвестиции в областта на образованието се опитваме да не мислим само за сгради. Модерната материална среда е необходима, но следващата стъпка е какво се случва вътре в нея - Визуализация на спортния център

как развиваме децата, как подкрепяме талантите им и ги подготвяме за бъдещето

Един от големите приключили проекти е модернизацията на образователната среда в СУ "Димитър Благоев" на стойност близо 2,2 млн. евро. Това е значителна инвестиция в училищна инфраструктура и условия за обучение. По Концепцията за интегрирани териториални инвестиции са предвидени основен ремонт на класни стаи и модернизация на оборудването в СУ "Николай Катранов". Стойността за този компонент е 1 531 830 евро. Предвидени са и 766 462 евро за осъвременяване на сградата на детска градина "Слънчо".

Стартираме проект по Програма "Образование" за подкрепа на талантливи деца на обща стойност 381 хил. евро. Това вече е инвестиция не просто в сгради и оборудване, а директно в потенциала на нашите деца.

Завършихме и оборудвахме новия Младежки център в Свищов. Проектът е по НПВУ и е на стойност 920 хил. евро. Ако искаме младите да чувстват принадлежност към града, трябва да им дадем пространство, в което те самите

да създават инициативи и проекти, да се организират за нови каузи

И в крайна сметка да се развиват като общност. Заедно с инвестициите в училищата, подкрепата за талантливите деца и бъдещите възможности за професионална реализация той става важна част от реализацията на пълноценна младежка политика.

През последните години активно инвестираме в обновяване и ремонт на читалищата в населените места. Бяха приложени комплексни мерки за повишаване на енергийната ефективност и

обновяване на народните читалища в селата Овча могила и Козловец

за над 1 млн. евро. Преди това с 1,4 млн. евро бяха реновирани тези в Ореш, Царевец и Вардим. Имаме готови проекти и търсим около 3,5 млн. евро за ремонт на читалищата в селата Българско Сливово, Драгомирово и Морава.

- Санирането е една от областите, в които Свищов има много видим резултат. Колко блока вече са обновени и как успяхте да защитите толкова много проекти?

- Започнахме процеса на саниране още след 2016 г., когато бяха обновени първите 17 многофамилни жилищни сгради по националната програма и ОП "Региони в растеж". По първия етап на НПВУ приключихме още 19 блока на стойност 15,12 млн. евро с ДДС. Инвестицията обхвана повече от 730 домакинства. В края на август 2026 г. започна реалното изпълнение на Етап II.

Инвестиционният комитет към ББР одобри нови 15 проекта

на обща стойност 4,7 млн. евро. Още две сгради са в резервния списък. Така към момента имаме 36 вече готови сгради плюс още 15 блока, които са включени в започналия Етап II. Така общо 51 многофамилни жилищни сгради вече са преминали или преминават през процеса на саниране. Трябваше да се извършат много административни дейности, и то в пряка комуникация с хората, които имаха интерес от санирането. Затова още при обявяването на програмите започнахме информационна кампания и срещи с жителите на кварталите. Това е от решаващо значение, защото общината може да има подготвени експерти, но без активното участие на собствениците проектът няма как да се случи.

Администрацията започна работа по техническите паспорти,

енергийните обследвания и необходимата документация още преди окончателното приключване на процедурите. Това ни позволи веднага при отваряне на програмите да имаме готовност за кандидатстване.

Мисля, че именно това е полезният урок от Свищов - успехът не идва в момента, когато се отвори приемът. Той започва много по-рано с намирането на информация, предварителна подготовка, изграждането на административен капацитет и доверие между хората и общината.

- През изминалото лято Свищов беше изправен пред много сериозен проблем - водата. Приключи ли вече кризата?

- Острата фаза на кризата е овладяна, но не мога да кажа, че проблемът е решен окончателно. Ниското ниво на Дунав доведе до критично намаляване на дебита на основните водоизточници. За да стабилизираме водоснабдяването, бързо беше изграден и въведен в експлоатация авариен водопровод с дължина 1,5 км, който свърза допълнителните кладенци "Раней" 3 и 4.

Те добавиха около 1000 кубически метра вода на денонощие към системата. Така бе избегнат тежък воден режим за града, но

зависимостта на водоснабдяването от нивото на Дунав остава проблем.

- В селата безводието изглежда по-тежко. Вярно ли е, че има загуби на вода по мрежата от над 90%?

- За част от населените места говорим за съчетание между засушаване и силно амортизирана вътрешна водопреносна мрежа. По наши данни капацитетът на местните водоизточници в засегнатите райони е намалял с близо 50%. В същото време загубите по старата мрежа в някои от селата надхвърлят 90%. Тоест дори когато разполагаме с определено количество, огромна част от водата се губи и не стига до домовете.

Краткосрочно се работи в няколко посоки - осигуряване на вода от Държавния резерв за най-засегнатите населени места, хидрогеоложки проучвания за нови сондажи и ремонти на най-критичните участъци. Но това са мерки, които само ограничават кризата. Трайното решение изисква сериозна подмяна на инфраструктурата и нови довеждащи водопроводи.

- Какво още предстои да се промени в градската среда?

- В кв. "Средна гора" предстои обновяване в два етапа за повече от 1,8 млн. евро. В момента се извършва и основен ремонт на градския пазар "Велешана" на стойност над 313 хил. евро. Друг много важен проект е възстановяването на храм "Св. св. Кирил и Методий". За него са осигурени над 1,385 млн. евро с постановление на МС.

Храмът е затворен още след земетресението през 1977 г. заради сериозни конструктивни увреждания.

Проектът включва укрепване, възстановяване, реставрация и консервация. Това е обект, който има не само религиозно, но и историческо значение за града, защото повече от половин век остава извън нормалния градски живот. И това не можеше да продължава.

- Какво отличава тазгодишните празници "Свищовски лозници" от всичко показано досега?

- Програмата съчетава традиционни за града събития с доста разнообразна музикална програма. Запазваме Националния литературен конкурс "Свищовски лозници" и наградата "Златно дунавско перо", есенната изложба на свищовските художници и конкурса за домашно червено вино.

Тази година обаче имаме и специален исторически акцент -

международната конференция в къща музей "Алеко Константинов",

посветена на 100-годишнината от основаването на Исторически музей - Свищов. В музикалната програма участват Миро, група "Остава", Камелия и Райна, Габровският камерен оркестър и австрийският блус дует PRIMO + PRIMO.

Включени са Школата за поп и рок изпълнители "Клуб Естрада", ансамбъл "Дунавска младост", фолклорни формации, К-поп групата към читалището и други свищовски творци.

Нашата идея винаги е била празникът да остава разпознаваем именно като свищовски. Да събира историята, местната култура и съвременната публика, а не просто да бъде поредица от концерти.

- Как си представяте Свищов след няколко години?

- Не си представям, че резултатите могат да се измерват само с броя на приключени проекти

По-важно е дали животът в общината става по-добър, по-удобен и по-предвидим. За едно семейство това означава добро училище и детска градина, нормална градска среда и възможности за децата. За възрастния човек се измерва с достъпна медицинска и социална грижа. За едно домакинство вероятно това означава по-добра енергийна сигурност и ефективност.

Хората в селата са заинтересувани от сигурно водоснабдяване и нормална инфраструктура. За младите Свищов трябва да е място за развитие и да поддържа тяхната перспектива да останат тук. Инвестициите за над 135 млн. евро през изминалите 3 г. са значим ресурс, но истинската оценка ще бъде дали след приключването на проектите хората ще усещат, че общината предлага по-добри условия за образование, грижа, работа и ежедневен живот.

Именно това е и смисълът, който влагаме в нашата работа. Постепенно да се промени средата, в която хората живеят и общуват. Това е нашето виждане за Свищов.