Само в "24 часа" на 25 септември: Учени пренаписват медицината: Човекът има "два мозъка" в главата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 25 септември четете:

Учени от Станфорд пренаписват медицината: Човекът има "два мозъка" в главата

Много е заложено на картата на Елиф Ералп: младите в Берлин я избират за кмет - техния Зоран Мамдани

Как избирахме президент седем пъти досега: 1992 г. - 5,1 млн., 2021 г. - 2,7 млн

Проф. Иван Груев: С нови правила скритите женски инфаркти ще станат видими

Много държави облагат свръхпечалба, но бизнесът иска да знае защо и докога

Вижте първите страници на "24 часа" от 25 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.