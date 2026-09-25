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Само в "24 часа" на 25 септември: Учени пренаписват медицината: Човекът има "два мозъка" в главата

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Само в "24 часа" на 25 септември четете:

Учени от Станфорд пренаписват медицината: Човекът има "два мозъка" в главата

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Вижте първите страници на "24 часа" от 25 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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