За съжаление, това са резултатите от десетилетия сбъркана "либерална" политика. От десетилетия предупреждаваме демократичната общност, че превръщането на понятията национализъм - патриотизъм в "мръсни думи" ще доведе до бумерангов ефект. Когато имаш национална общност - задължително имаш ценности, идеи, възгледи, митове, които поддържат единството на тази общност. Един разумен национален елит създава идейни и ценностни продукти за позитивно утвърждаване на националната идентичност. В България можете да го правите ако пишете и говорите за наследството на българската средновековна духовност и култура, дала писменост и книжовност, вяра и цивилизация на големи народи, като започнем с Киевска Рус. Можете да утвърждавате българската национална идентичност с наративи за духовния и моралния ръст на фигури като Левски, Ботев, Раковски, Захари Стоянов. Вместо това оставихме нищите духом да си татуират Левски по прасците... Голяма част от либералните интелектуалци са носители на синдрома "пази Боже сляпо да прогледа" и затова те делегираха правото на национално възпитание на обществото на тъпи и нагли ченгета, примитиви и тарикати, които заведоха хората с чувствителност към национални проблеми в простотията, в скандала, в русофилията и в калта на великоимперската пропаганда. Не си свършихме работата - това е истината. Затова ще гледаме театър в акомпанимента на "Бяла роза" и други чалга хубости...

(от Фейсбук)