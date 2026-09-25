Петър Витанов от Ню Йорк: България не блокира позицията на ООН, солидарни сме с останалите членки на ЕС в призива за мир

Когато се представи такъв документ, то няма възможност за нюанси, нито пък за редакции или корекции, обясни шефът на парламентарната комисия по външна политика, който бе в делегацията ни

В позицията се призовава за мир от страна на Русия. Подчертавам - говори се за прекратяване на военните действия, тук няма нищо противоречиво

Позиция, обявена от Общото събрание на ООН в Ню Йорк, която призовава Русия незабавно да прекрати огъня в Украйна и последвалите реакции на президента Илияна Йотова и външното ни министерство предизвикаха силен дебат у нас, който реално беляза същинския старт на предизборната кампания.

Прездентът Йотова обясни в четвъртък вечерта, че въпросното изявление не се подписва и е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк. "Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него", обяви тя в социалните мрежи. А от МВнР добавиха, че националната позиция е била защитена преди това - в изявлението на държавния глава пред събранието в Ню Йорк.

Опозицията в България поиска яснота по въпроса, а "24 часа" се свърза с председателя на комисията по външна политика в НС и председател на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов, който е част от делегацията ни в Ню Йорк.

- Г-н Витанов, вие сте на място в Ню Йорк за Общото събрание на ООН. Как точно се разви ситуацията и как участва страната ни в приетата декларация в подкрепа на Украйна?

- Позициите на българската страна са ясно изразени в речта на президента на Републиката по време на Общото събрание на ООН. Илияна Йотова имаше възможност да произнесе реч в сряда следобед българско време. Вчера бе приет т.нар. стейкаут. Това, което визирате, дори не е дори официална позиция. Това е документ от името на 50 държави, сред които абсолютно всички страни членки на Европейския съюз.

- Каква точно е позицията на България? Съгласни ли сме с направените в документа констатации и призиви?

- България не блокира този стейкаут. България застана съвсем солидарно с останалите страни членки. Но е важно да се отбележи, че когато се представи такъв документ, то няма възможност за нюанси, нито пък за редакции или корекции.

България се присъединява към този документ. Не напълно, поради националните специфики, но в крайна сметка не блокира този документ. Това е важното. Присъединяването не винаги означава пълно съгласие, но предвид факта, че не може да се правят каквито и да било корекции или редакции, все пак не го блокираме.

- Значи все пак България е част от списъка с 50-те държави, които задвижват тази позиция - Русия да се съгласи на пълно, незабавно и безусловно прекратяване на огъня в Украйна и да започне мирни преговори?

- В тази позиция няма нещо противоречиво, призовава за мир от страна на Русия. Подчертавам - говори се за мир, за прекратяване на военните действия.

- Практика ли е държавите участници в подобни събития да предлагат своя концепция за документа и да очакват съответните редакции? Или може при обявяването на позицията да се отбележи под линия, че еди-коя си държава има еди-какви съображения?

- Зависи от формата, от документа. Това може да е декларация, може да е становище. В случая приетото по-скоро не е институционално, не е имало възможност за редакции и просто се приема. Когато имаме такъв тип ситуация, просто се присъединяваш към текста, дори и той да не отразява изцяло твоята позиция.

- Какви последствия ще има от приемането на тази декларация? До какво може да доведе това?

- Няма никакви правни последствия! Това е призив за търсене на мир.

- Отсъствието на президента Илияна Йотова от снимката след тази среща обаче не внушава ли разграничаване от документа?

- Просто демонстрира, че България има малко по-различна позиция и виждане. Но пак ви казвам, най-важното е, че не сме блокирали един общоевропейски документ. България е солидарна с останалите странични - членки, но все пак най-точно в нейната цялост пълната национална позиция бе изразена преди това в речта на президента.

И не, няма разминаване в становищата ни. Вижте изявленията на министър-председателят на Чешката Република Андрей Бабиш, който беше у нас на посещение. Той също ни направи публични изявления. Вижте и становището на тяхната президентска институция и Петър Павел, който говори на Общото събрание, ще видите и там нюанси и различни виждания.

- Как ще отговорите на обвиненията на опозицията към правителството и управляващото мнозинство, че изразяват една позиция за вътрешна употреба в страната - по-скоро проруска, а друга на международната сцена?

- Президентът Илияна Йотова акцентира върху търсенето на дипломатически усилия за спиране на огъня и временно примирие, което да е в основата на мирни преговори за прекратяване на войната. България няма проруска позиция, а и изразяваме солидарност с Украйна, защото в крайна сметка международното право беше нарушено.

Нямаме проблем да кажем нещата с истинските имена, но нашият съществен призив е за мир. Защото виждаме постоянна ескалация във войната, което предизвика становището на тези 50 държави. Повече от очевидно е, че имаме видима ескалация на военните действия, изразяваща се в атака на инфраструктурни обекти, на енергийни обекти, на а хранителни складове и т.н., което води до потенциални много по-сериозни последици.

- Смятате ли, че България успя да артикулира правилно възраженията си срещу този стейкаут, или можеше да се подходи по друг начин, например да бъдат изнесени предварително редакциите, които се предлагат?

- Да подчертаем отново, че върху него редакции не може да се правят. Затова много често всяка държава има своите нюанси като реакция.

Такъв документ не отговаря в пълнота на националните интереси на някои държави, но по-важното е да не се блокира подобен тип документ, защото това е общоевропейска позиция. Коректната национална позиция беше изказана на Общото събрание от президента Йотова.

- В делегацията в Ню Йорк освен президента са и външният министър Велислава Петрова и социалният Наталия Ефремова, имате ли информация дали те са водили някакви разговори и са постигнали договорености със свои колеги по време на тази визита?

- Това не е визита, а заседание на Общото събрание на ООН. Това е може би най-важният форум на най-важната международна световна международна организация. Той дава възможност да се чуе от първа ръка виждането на всяка държава, както и за множество срещи в двустранни или многостранни формати, които заздравяват и утвърждават отношенията между страните. Съответните министри могат да ви дадат повече информация. Аз бях в Ню Йорк, качеството си на председател на комисията по външна политика, имах възможност да проведа много срещи с колеги парламентаристи по посока по-добро съвместно сътрудничество в бъдеще.