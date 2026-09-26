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Само в "24 часа" на 26 септември: След призива на Стоичков - кой спорт, кога и защо за децата? Наръчник за родители

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Само в "24 часа" на 26 септември четете:

След призива на Стоичков - кой спорт, кога и защо за децата? Наръчник за родители - съботен очерк

Новите герои в "Под прикритие" - мафиоти и поръчкови убийци

Още съм звяр в леглото: Христо Кжидиков посреща 80 с усмивка и мерак

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Децата на звездите, погубени от наркотици – това, за което Холивуд не обича да говори

Вижте първите страници на "24 часа" от 26 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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