Как си представяте Слави Трифонов, за когото е обществена тайна, че има сериозни здравословни проблеми и не се е появявал публично от плът и кръв не помня откога, да се вдигне по нощите и да изкърти не знам колко тона каменна плоча? Той и в най-добрата си форма трудно би успял. А преди това привикал Карбовски: "Копеле, аре с мен да къртиме" и той "Аре, бате!"

Ми, аз не си го представям. Представям си по-скоро такъв сценарий:

Истинският извършител (независимо дали се познават или не) му изпраща снимката на съборената плоча, за да му се похвали, а старият шоумен реагира незабавно: "Разкошна работа! Но най-вероятно ще те накажат, затова ще кажем, че съм аз." Така посредством криворазбрано самарянство хем спестява последствията за истинските вандали, защото одобрява действията им, хем обвива акта в мистерия и се възползва от чудесната възможност да блесне според собствените си критерии. Впоследствие Карбовски предприема същата "съпричастност".

Защо импровизирам с тази история? За да обясня защо тази вандалщина ще остане без помпозни последици. Трифонов едва ли лично е изкъртил плочата, въпреки че го твърди. Може евентуално да докаже, че погромът е извършен под негово давление, но тогава се превръща в онова, срещу което уж се бори - някой да злоупотребява със собственото си влияние и да кара подчинените си да вършат тъпотии.

Аз лично не одобрявам самоуправството, да не говорим за погром над нечия смърт. И понеже масово се използват определенията "морален" и "неморален", мисля че актът на разрушение винаги е неморален. Въпреки че незаконното вдигане на общ паметник на палач и неговите жертви също е крайно неморално. Ако има задгробен живот, те се въртят в гробовете си като свредели.

Също така, когато нещо е нередно и неморално, няма как да се неутрализира с друго нередно нещо. Едното неморално не превръща другото в морално. И мисля че тази ексцесия беше предвидима и за нея отново е определяща инертността на властите да реагират, защото отдавна трябваше да са разпоредили премахването на незаконния зловещ камък. Самата потърпевша се оплака: "Да ми се бяха обадили да ме глобят", въпреки че според здравата логика преди да има нужда да я глобяват, първо е трябвало тя да се обади, за да ѝ разрешат и да няма нужда да я глобяват. И точно, защото е знаела, че няма да ѝ позволят, е разчитала просто на глоба, което си е чисто нахалство. Ако някой може да си позволи да го глобяват и по този начин хитро да прескача правилата, повечето хора не могат да си го позволят и съвестно ги спазват. Което си е чиста несправедливост спрямо честния човек. А за плочата и глоба не е имало и ето ти поредното бездействие на институциите, от които зависи да се спазва не само моралът, но и законът. Именно това позволява на всеки да си развява коня, както си иска - едните кукувици безнаказано да украсят обществено пространство с гигантска незаконна плоча, а другите - да им я счупят.

Иначе аз не бих посегнала върху посмъртен символ, особено на личност, която приживе е твърдяла, че има свръхестествени връзки с отвъдното - извънземни, духове, прерожденци и подобни изгъзици... Брррр... направо тръпки ме побиват, въпреки че не съм суеверна. Изобщо никога не съм разбирала тази наша окултна демонстрация на близост с умрелите - паметници под път и над път, некролози, разлепени навсякъде... Един приятел, който от 30-ина години живее в Лондон, преди време беше довел свой познат на посещение в България. Обиколили София, Пловдив, Търново, ходили по планини и на морето, за да може чужденецът максимално да се очарова от красотата на родината ни. И накрая знаете ли какво му направило най-силно впечатление? Ще паднете. На тръгване англичанинът попитал моя приятел: "Как е възможно у вас да има толкова изчезнали хора?? Навсякъде има разлепени обяви със снимки!" Приятелят ми много се смял и трудно успял да обясни, че това всъщност са обяви, че някой е умрял.

(От фейсбук)