Коментар на седмицата №2: За 5 години война Кремъл превзе 70 на сто от Русия

Отново публикуваме най-четените коментари за изминалата седмица. Този е под №2 с над 54 500 прочитания.

Великите отечествени парламентарни избори

Изборите за руската Дума показаха, че не си струва да се тревожим за властта в тази държава – водещата партия “Единна Русия” (засега) увеличи депутатите си от 324 на 347 в 450-местния парламент и получи още по-конституционно мнозинство в сравнение с предишното конституционно мнозинство. Но този триумф е по-скоро символичен, тъй като и другите 4 парламентарни партии маршируват в крак, равнис по портрета на Путин.

Малко глупаво е според мен ние, либералните джендърмени, да се възмущаваме, че тези избори не отговаряли на европейските демократични идеали. Да не би китайските да отговарят? Или саудитските? Просто това е друга форма на социална организация.

Те и европейските отдавна не са това, което бяха.

Целта на изборния ритуал в Русия не е да формира властта,

а да я легитимира пред самата себе си. Както двамата млади, които вече са консумирали брака, но все пак минават под венчилото като за пред Бога и тъщата.

В същото време изборите в Русия са и стрес тест, който показва кои чиновници владеят положението в поверените им райони и кои трябва да бъдат преместени на друга отговорни длъжности. И ако сравним желязната монолитност на руската йерархия с процесите на разпад в Украйна, Германия и САЩ, редно е да се замислим - коя обществена система е по-боеспособна? Нали навсякъде наоколо е война и се задава още по-голяма?

В коя система се живее по-приятно, знаем. Но коя печели войните?

Грантоедната общност май още дъвче опорките, че санкциите ще принудят руската олигархия да се разбунтува срещу Путин и държавата му ще се разпадне.

Четете книги, стига с тези опорки! Винаги в руската история външният натиск е засилвал централизацията, мобилизацията, и боеспособността. Така е и днес. Ако Западът искаше Русия да се разпадне, трябваше още при Елцин да я приеме в НАТО и в ЕС – и днес Кремъл вече щеше да е приватизиран от Къшнър, зетят на Тръмп.

Уви, резето падна. Ако в края на епохата "Елцин" (до 2000 г.) държавният сектор в руската икономика бе свит до 30 процента, в момента той отива към 60 процента и скоро ще тръгне към 70.

Над 80 на сто от банковите активи вече са в ръцете на държавни банки като Сбербанк, Внешторгбанк и Газпромбанк. Частното банкиране, което през 90-те години се беше развилняло като цунами, вече го няма. Държавният монопол над енергетиката и суровините е почти пълен чрез гиганти като “Роснефт”, “Газпром” и “Росатом”.

От началото на войната до средата на 2026 г. държавата е отнела частни активи на стойност над 50 милиарда долара

Процесът се ускорява рязко: през 2024 г. са конфискувани 10 големи бизнеса, през 2025 г. техният брой нараства на 24, а само за първата половина на 2026 г. съдилищата са национализирали още 15 ключови компании. Това ни навежда на фундаменталния въпрос накъде всъщност воюва Кремъл - навън или навътре?

Ако след 5 години война той е окупирал едва 20 на сто от украинската територия, оказва се, че междувременно е превзел 70 на сто от руската. След началото на войната повечето чуждестранни фирми напуснаха Русия и властта веднага национализира активите им. Прокуратурата заведе дела срещу редица едри бизнесмени, купили заводи на безценица през 90-те години. Разбира се, най-засегнати са първенците от т. нар. масова приватизация. Онова беше пладнешки грабеж – върнете го на народа, олигарси мръсни!

И което е най-възмутително, голяма част от народа е на същия акъл - не са забравили и простили мужиците.

Оказа се, че преходът от социализма към капитализма може да бъде отменен? Представяте ли си нещо подобно да се случи и в България? Пази боже.

Завърнал се е и строгият държавен контрол. Директорите на заводи са заплашени с до 10 години затвор, ако забавят или не изпълнят държавната поръчка за армията. Държавата определя таван на цените за стоките, които купува за армията, принуждавайки банките да отпускат евтини кредити на стратегическите предприятия, а за всички останали лихвата е 20 процента. Това вече не е пазарен капитализъм. Разбира се, не е и комунизъм – може да го наречем "държавен капитализъм", някои го наричат авторитаризъм, други путинизъм, важното е, че там е така, а не като тука.

Целият този обратен преход, тази смяна на епохата, се извърши между парламентарните избори през 2021 г. и тези миналата седмица. Инструментът беше войната в Украйна, наречена още "специална военна операция" (СВО). Дали вътрешните измерения на войната не обясняват защо СВО продължава по-дълго от Великата отечествена война?

Новите завоевания отменят всички предишни политически метафори за руската власт,

като например "Кремълски башни", "Политбюро 2.0" и други любими дъвки на политолозите. Сега на мода е митът за "катехона" или "удържащия" настъпването на световното зло и идването на Антихриста. Може да се каже, че олигарсите вече са опитомени в служба на държавата и са заприличали на болярите при Петър Велики, който ги принудил да си обръснат брадите. Нагоре по социалната стълба се придвижват верните и полезни чиновници, които могат да бъдат сравнени с дворянството.

Изгражда се класическо съсловно общество. Знаменателно е, че в новата Дума са вкарани цели 49 депутати, чиято основна заслуга е, че са участвали във войната по един или друг начин. На страната, на Русия, разбира се.

Стотици други ветерани са включени в новите органи на властта по области и федерални републики. Имаш ли боен орден – отварят ти се вратите. Да си патриот е героично, да си либерал е за твоя си сметка.

Разбира се, социалната революция не става без идеология

Всички знаем, че Александър Дугин е любим философ на Путин, но истината е, че обитателят на Кремъл предпочита монархиста Иван Илин, когото болшевиките прогонват през 1921 г. с така наречения философски параход.

Илин е нещо като пророк. Слизайки от философския параход, той се заема да доказва, че ако Русия се опита да въведе западна демокрация, неизбежно ще се разпадне на части, които ще воюват помежду си (войната в Украйна).

Според него Русия се нуждае от "държавен вожд" (диктатор или монарх), който да притежава силна воля и да обединява народа чрез вяра и дълг.

Ето защо през 2005 г. Путин нареди прахът на Илин да бъде върнат от Швейцария и погребан с почести в Донския манастир в Москва. А през 1921 г. ЧК-то на Дзержински за малко да го разстреля. Спасява го лично Ленин, харесал монографията на Илин за Хегел.

Поради липсата на Министерство на идеологията, в момента с тази роля се е нагърбила православната църква. Патриарх Кирил редовно проповядва, че загиналите на фронта в Украйна получават "опрощение на всички грехове", т. е. душите им попадат в рая и се отдават на вечно блаженство. Самият Путин е "Божидар", управлението му "чудо Божие" т.н.

Но как този православен патриотичен духовен подем да обхване и руската младеж, разглезена от холивудските филми и социалните мрежи? Не е лесно, но по въпроса се работи. Така например, в училищата седмицата започва с час, наречен "Разговори за важното".

Обяснява се колко велика е Русия, защо човек трябва да обича родината си и да държи на традиционните ценности, да се опази от ужасите на джендъризма, нахлул в гащите на западното общество. И ако това не е достатъчно, сега предстои окончателно затягане на интернета.