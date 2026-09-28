Петър Москов: Заради лобизъм нямаме медицински стандарти и някой може да прави операция над “Плод и зеленчук”

Първите три важни стъпки, които държавата трябва да направи, са:

Министърът на здравеопазването да одобри стандарт по терапевтична афереза

МЗ да я включи в пакета от дейности, заплащани от НЗОК

Касата и БЛС да договорят условията за финансиране на тази клинична процедура

Единните правила по всяка специалност са гаранцията, че българите не са поставени под потенциален риск в лечебните заведения

Извън спорните практики за подмладяващи и детоксикиращи процедури, това е животоспасяващ метод за неврологични, автоимунни, хематологични заболявания

Усложненията след плазмафереза могат да бъдат разпознати и овладени пълноценно единствено в интензивните отделения

Нямам официални данни за настъпили странични реакции, но от колеги знам, че зачестяват оплакванията на пациенти, преминали през подобна манипулация

- Д-р Москов, след изненадващата смърт на гръцкия певец Йоргос Мазонакис българите научиха какво е плазмафереза, а вие ги попарихте, че у нас тази процедура е “сива зона”. Какви са реалните мащаби на проблема? Някой въобще знае ли къде се извършва тя извън официалните болнични заведения?

- Сива зона е, защото няма изрична нормативна уредба, която ясно да казва къде и от кого може да бъде прилагана тази процедура, независимо от показанията за прилагането ѝ.

В различни медицински стандарти има описани характеристиките на тази процедура, свързани с конкретни заболявания, които съответната специалност лекува. Но няма общ единен стандарт за прилагането ѝ.

В момента практикуващите това трябва да се съобразят единствено с един общ текст в Закона за здравето, където се казва, че всяка медицинска манипулация трябва да се базира на научни данни и трябва да бъде провеждана в места, в които има кадрова и апаратурна обезпеченост за това.

Оттам нататък следва свободно тълкуване на този законов текст, което изведено до абсурд, може да означава, че вие имате нужните знания, гаражът ви е подходящо оборудвано място, а научната обосновка на това, което правите, е взета от интернет. Това не може да остане повече така, защото поставя в риск пациентите.

- Кои са най-сериозните медицински рискове и потенциални усложнения за пациентите, когато плазмаферезата се прилага в козметични центрове или т.нар. longevity кабинети?

- Първо да кажем какво е терапевтичната афереза, част от която е плазмаферезата.

Това е манипулация, при която вашата кръв се изважда от тялото ви и влиза в апарат, който през сложна система от мембрани разделя кръвта ви на съставните ѝ части. Частта, която искаме да премахнем, остава в апарата, а останалата част се връща в организма.

Заедно с това в организма ви могат да бъдат влети и други вещества, които да заместят изгубеното - от обемни разтвори до специфични чужди кръвни продукти, както при обикновеното кръвопреливане.

Само от описанието на методиката става ясно, че това не е невинно занимание и е свързано със сериозни възможни рискове. Това са рискове, свързани с промяна в кръвосъсирването ви и в двете посоки.

Можете да получите усилено кръвосъсирване, което да доведе до формирането на тромби в съдовете ви, което да е причина за инсулт, инфаркт или белодробна тромбоза.

Може кръвосъсирването ви да е намалено и това при определени обстоятелства да доведе до кръвоизлив.

Доколкото при този процес от кръвта ви се отделят субстанции, които отговарят за имунитета ви, то той може да бъде компрометиран и това да ви направи поддатливи за тежки инфекции.

Вследствие на вливане на чужди биологични продукти при процедурата може да получите алергична реакция, включително такава, която да застраши живота ви. Това, което описвам, не изчерпва всички възможни рискове при такава сериозна процедура, но вярвам, че е достатъчно за вашите читатели да си направят ясен извод.

- Има ли официални данни или сигнали за пострадали пациенти в България след подобни естетически или подмладяващи процедури?

- Не зная за официална база данни за настъпили странични реакции, но зная от разговори с мои колеги за това, че зачестяват оплаквания на пациенти, преминали през подобна манипулация.

- Обявихте, че съвместно с проф. Николай Петров подготвяте предложения за промени. Кои са трите най-важни стъпки, които държавата трябва да предприеме веднага?

- Да, до дни ще финализираме предложенията си и ще ги представим на МЗ и НЗОК. Ако трябва да сведа административните стъпки, които държавата трябва да предприеме до три, те са: 1. Министърът на здравеопазването да одобри стандарт по терапевтична афереза. 2. МЗ трябва да включи терапевтичната афереза в Наредбата за пакета от дейности, заплащани от НЗОК. 3. НЗОК и БЛС трябва да договорят условията за финансиране на клинична процедура за терапевтична афереза.

- Настоявате плазмаферезата да се извършва единствено в интензивни отделения от квалифицирани медицински специалисти. Как ще се контролира това изискване и какви санкции предвиждате за нарушителите?

- Такъв подход ще защити най-пълно живота и здравето на пациентите, защото описаните по-горе възможни усложнения и странични ефекти при тази процедура могат да бъдат разпознати, пресрещнати и овладени пълноценно единствено на територията на интензивните отделения, които са кадрово и апаратурно обезпечени да реагират на такива ситуации.

Показанията за извършване на плазмафереза са в сферата на различни медицински специалности и това трябва да остане така. Но самото извършване на процедурата трябва да се осъществява в рамките на интензивните отделения.

Контролът и санкциите произтичат от наличието на стандарт. Когато има ясен стандарт, тези, които го нарушават, са обект на много високи финансови глоби, а при повторно нарушение - на отнемане на разрешителното за медицинска дейност. Сега такъв стандарт няма и всеки си прави каквото иска. Някои решават да оползотворят бизнес възможност, за хората остават рисковете за живота и здравето им.

- Предлагате въвеждането на безплатна плазмафереза по НЗОК само за тежко болни пациенти по медицински показания. Каква нова клинична процедура или пътека трябва да разработи здравната каса и какъв финансов ресурс ще е необходим за покриването?

- Трябва да кажем, че извън спорните практики за подмладяващи и детоксикиращи процедури през плазмафереза, това е медицински метод, който се явява животоспасяващ при ред тежки заболявания - неврологични, автоимунни, хематологични. За тези пациенти с такива медицински показания касата не финансира това животоспасяващо лечение.

В различни клинични пътеки има описана плазмаферезата като част от алгоритъма на лечение, но само стойността на плазмаферезата е по-висока отколкото цялата сума, която касата плаща за лечение на това заболяване, което включва и много други компоненти. Сами разбирате, че това ни изправя пред следната дилема – пациентите сами да заплащат за лечението си или лекарят, който го приложи, да плати от собствената си заплата за него. Това е неправилно, неустойчиво и субективно. И е дълбоко укорим подход, когато става въпрос за животозастрашаващи състояния.

- Има ли работещ европейски модел на регулация, който България може да ползва?

- Повечето европейски държави са изработили свой тип регулация. Но като цяло начинът и алгоритмите на работа в Европа следват тези на Американската асоциация за афереза. Това трябва да направим и ние в България.

- Срещате ли разбиране и готовност за бързи действия от страна на Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция “Медицински надзор”?

- Вярвам, че ръководството на МЗ ще оцени важността на поставения въпрос и ще се отнесе към него с нужната принципност и експедитивност. Ще ви държим в течение как ще протече този процес.

- Често в България регулациите се приемат след трагедии – защо досега тази процедура е останала напълно извън обхвата на медицинските стандарти?

- Всъщност това не е точно така. През 2016 г., когато бях министър на здравеопазването, беше приета програма на министерството, която за първи път регламентираше терапевтична афереза и нейното финансиране с публични средства.

В нея бяха описани структурите, компетентностите и методологията и имаше строги критерии за това кои лечебни заведения могат да осъществяват тази дейност и да получават финансиране за това.

Тази програма работи известно време. След това беше променена в клинична процедура за плащане от НЗОК, но без ясните критерии за това кой, къде и при какви показания може да прави това. И впоследствие беше отменена.

Въпросът, който задавате, далеч надхвърля конкретния повод, за който говорим. Наличието на ясни и безкомпромисни медицински стандарти по всяка една медицинска специалност, както и за отделни терапевтични процедури е гаранцията, че българските граждани не са поставени под потенциален риск в лечебните заведения.

За съжаление, в последните години има цяла една ударна група, свързана с лобистки бизнес интереси на различни играчи в сферата на здравеопазването, която системно блокира въвеждането или оспорва в съда вече въведените медицински стандарти.

Това е битката между държавността и защитата на гражданите през правила и лобистките бизнес интереси. Именно липсата на тези стандарти води до възможността някой да може да извършва хирургична операция над “Плод и зеленчук” или да прави афереза в пригоден за целта гараж.

CV

Роден в София

Завършва медицина в МУ ­ София, специалност "Анестезиология и интензивно лечение"

Специализира във Франция, Великобритания, Испания и САЩ

Работи като старши асистент в УМБАЛ “Св. Анна” в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение

Министър на здравеопазването от ноември 2014 г. до 27 януари 2017 г.

Той е сред учредителите на ДСБ през 2004 г.

През 2019 г. основава партия КОД

През април 2024 г. заедно с Вили Лилков създава “Синя България” ­ дясно-консервативна, антикомунистическа и проевропейска политическа коалиция в България