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https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23633778 www.24chasa.bg

2 млрд. годишно за катастрофи - как да намалим сметката

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Почти 2 милиарда евро за година, по 5,3 милиона на ден - такава е цената на катастрофите по българските пътища според изследване на УНСС.

Почти 2 милиарда евро за година. По 5,3 милиона на ден. Това е цената на катастрофите по българските пътища според изследване на УНСС. Числата са толкова големи, че лесно губят смисъл. Зад тях обаче стоят хора, които се лекуват с месеци, остават с трайни увреждания или никога не се прибират у дома.

Често говорим за пътните произшествия като за лична трагедия на пострадалите и техните близки. Те са и тежка сметка за цялото общество. В нея влизат лечение, рехабилитация, работа на спешните служби, загубен труд и доходи. Само застраховките не могат да я покрият.

Има и тревожен парадокс: жертвите са по-малко, отколкото през 2012 г., но загубите растат. Особено бързо се увеличават разходите за хората с тежки наранявания и трайни увреждания. След катастрофата техният живот продължава - често с години лечение и грижи.

Затова спорът кой колко да плаща за ползването на пътищата заслужава сериозен разговор. Но още по-важният въпрос е как да намалим самата сметка. Всяка предотвратена катастрофа спестява обществени средства. Преди всичко спасява човешки живот.

Повече по темата четете тук.

Почти 2 милиарда евро за година, по 5,3 милиона на ден - такава е цената на катастрофите по българските пътища според изследване на УНСС.

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