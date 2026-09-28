2 млрд. годишно за катастрофи - как да намалим сметката

Почти 2 милиарда евро за година. По 5,3 милиона на ден. Това е цената на катастрофите по българските пътища според изследване на УНСС. Числата са толкова големи, че лесно губят смисъл. Зад тях обаче стоят хора, които се лекуват с месеци, остават с трайни увреждания или никога не се прибират у дома.

Често говорим за пътните произшествия като за лична трагедия на пострадалите и техните близки. Те са и тежка сметка за цялото общество. В нея влизат лечение, рехабилитация, работа на спешните служби, загубен труд и доходи. Само застраховките не могат да я покрият.

Има и тревожен парадокс: жертвите са по-малко, отколкото през 2012 г., но загубите растат. Особено бързо се увеличават разходите за хората с тежки наранявания и трайни увреждания. След катастрофата техният живот продължава - често с години лечение и грижи.

Затова спорът кой колко да плаща за ползването на пътищата заслужава сериозен разговор. Но още по-важният въпрос е как да намалим самата сметка. Всяка предотвратена катастрофа спестява обществени средства. Преди всичко спасява човешки живот.

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