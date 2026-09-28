Само в "24 часа" на 28 септември - По-малко катастрофи, но ни струват по-скъпо – 2 млрд. евро на година

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Само в "24 часа" на 28 септември четете:

По-малко катастрофи, но ни струват по-скъпо – 2 млрд. евро на година

От Саудитска Арабия до Европа по релси през България

По поръчка на немски доктори Анита и Детелин изтезавали животни, в гнусните сцени той бил Царицата на мъченията

Български електрически лодки плават из Европа

Заради лобизъм нямаме медицински стандарти и някой може да прави операция над “Плод и зеленчук” - интервю с Петър Москов

Вижте първите страници на "24 часа" от 28 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.