След дипломата българите спират да учат - как да не прегрее икономиката

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При само 6%, които го правят, откъде да намерят работодателите кадри за бързо променящите се професии?

Новите данни на Евростат отново поставят България почти на дъното на ЕС по учене през целия живот. През 2025 г. едва 6,1% от населението между 25 и 64 години са участвали във формално или неформално образование и обучение през последните четири седмици. По-нисък е делът единствено в Гърция – 5,2%, докато средно за ЕС той достига 13,7%.

В Швеция учат 38,2% от възрастните, в Дания – 31%, а във Финландия – 28,1%.

Ниското участие в обучението в България е особено проблемно на фона на промените на българския пазар на труда. Безработицата вече е много ниска, населението в трудоспособна възраст намалява, а работодателите все по-често се сблъскват с недостиг на подходящи кадри.

Това означава, че поддържането на растеж в икономиката все по-малко ще може да разчита на включването на повече хора в заетост.

Така все по-важно става повишаването на знанията и уменията на хората, които вече работят.

Именно тук ниското участие в учене се превръща от образователен в икономически проблем. Технологичната промяна, дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект променят задачите в немалко професии много по-бързо, отколкото формалната образователна система може да подготвя нови поколения работници. Затова уменията, придобити в училище или университета, все по-трудно могат да бъдат достатъчни за цялата трудова кариера.

Проблемът в България обаче не изглежда да е само в предлагането на курсове. Анализ на ОИСР от 2026 г. показва много по-дълбока слабост – липсата на желание за учене.

В България 72% от възрастните просто нямат желание да участват в обучение, без основната причина да са конкретни ограничения като цена, време или семейни ангажименти. Едва 7% са неучастващи, които искат да учат, но срещат такива практически бариери.

Следователно в България не само достъпът до обучение е причина за слабото участие – ниското желание за учене също допринася. Простото финансиране на още курсове трудно може да реши проблем, ако потенциалните участници не виждат причина да се включат в тях.

В същото време по Плана за възстановяване и устойчивост в България се провеждат мащабни обучения за придобиване на професионални и дигитални умения, което прави още по-важен въпроса не колко хора са преминали през финансиран курс, а какъв е реалният резултат от него – придобити умения, по-добра реализация и по-висока производителност.

В тази връзка публичното финансиране трябва да се

ориентира много по-силно към резултата от обучението,

а не към броя преминаващи през курс.

Работодателите трябва да имат по-голяма роля при определянето на съдържанието на обученията. ОИСР също препоръчва по-силното им включване в дизайна на програмите за образование и обучение на възрастни. Така връзката между придобитото умение и възможността за по-добра работа, по-висока заплата или професионално развитие става видима за самия работещ.

Но най-трудната задача остава промяната на нагласата, че

образованието приключва с дипломата

При все по-малко хора в трудоспособна възраст България няма лукса да разчита само на нови работници. Ако броят им трудно може да расте, трябва да растат уменията им. А данните за 2025 г. показват, че точно тук България продължава да изостава.