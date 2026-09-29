ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мощни експлозии избухнаха в Киев след обявено пред...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23639488 www.24chasa.bg

Предвестник за октомври: Вот в Израел, Мечо Пух става на 100 г.

2408
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Оригиналните илюстрации на известния художник Ърнест Шепърд са в българското издание “Мечо Пух и всички стихотворения за деца” на КК “Труд”.

Сред предстоящите новинарски събития през октомври са Бенямин Нетаняху, който се бори за рекорден седми мандат в първия вот за Кнесет след атаката от 7 октомври 2023 г., Банкок ще домакинства срещата на МВФ и Световната банка, 100 години от първото издание на Мечо Пух и 25 г. от началото на най-дългата война на САЩ, която приключи през 2021 г. с изтеглянето на US силите и връщането на талибаните на власт в Афганистан. 

Оригиналните илюстрации на известния художник Ърнест Шепърд са в българското издание “Мечо Пух и всички стихотворения за деца” на КК “Труд”.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Анализи

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино