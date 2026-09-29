Предвестник за октомври: Вот в Израел, Мечо Пух става на 100 г.

Сред предстоящите новинарски събития през октомври са Бенямин Нетаняху, който се бори за рекорден седми мандат в първия вот за Кнесет след атаката от 7 октомври 2023 г., Банкок ще домакинства срещата на МВФ и Световната банка, 100 години от първото издание на Мечо Пух и 25 г. от началото на най-дългата война на САЩ, която приключи през 2021 г. с изтеглянето на US силите и връщането на талибаните на власт в Афганистан.