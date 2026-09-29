Само в "24 часа" на 29 септември: Колко са безследно изчезналите българи през последните 3 години

Само в "24 часа" на 29 септември четете:
- Сигнал за изчезнал се подава веднага, за да има най-голям шанс за намиране - не се чака 24 часа
- 10 000 лв. за прием в сектата с дрога "Слънце на Водолей" край Калофер
- Басейн в двора? Тенискорт или луксозни плочки? Данъкът за имота ще е лукс
- Властта няма да пипа ракията на хората, ще контролира търговията с домашнярка
- Забрана за социални мрежи на подрастващи е като порта в поле – ще се заобикаля - интервю с бизнесконсултанта Любомир Гетов
- На събития в София без пластмаса, отпадъците - разделно. Въвежда се зелен стандарт за масови мероприятия
- След дипломата българите спират да учат - как да не прегрее икономиката
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Вижте първите страници на "24 часа" от 29 септември през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.