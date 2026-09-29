По решение на правителството на Гърция, костите на българския цар Самуил ще бъдат предадени на България. На този ден трябва да си спомним за този голям и сърцат българин - Лука Станчев (1936-2019 г.), който заедно с големия гръцки учен археолог и византолог проф. Николаос Муцопулос, открил костите на цар Самуил на остров Свети Ахил в Малкото Преспанско езеро, направи публична каузата за предаването им на българската държава. Днес случайни хора на власт от 3-4 месеца побързаха да си припишат заслугите за това решение на гръцкото правителство. Истината е, че Лука Станчев работи по този въпрос десетилетия наред, а при правителството на Кирил Петков от 2022 г. бе постигната на първи етап договореността между София и Атина за предаването на костите на цар Самуил.

Лука Станчев бе неуморим дух със силна гражданска проекция, посветил живота си на ключови каузи на българската национална идея и памет. Той стои в началото на инициативата за възстановяване на българските военни гробища на територията на Република Македония като започнем с Мемориала край Ново село, гробището в Цапари, паметниците на полковник Каварналиев в Дойран, на Борис Дрангов в Скопие... Така бе сложен край на мълчанието за българските военни подвизи в Македония, продължило почти цял век. Днес България може да се поклони пред паметта на героите си подобно на всяка друга страна, чиито войски са участвали в поредица от най-драматичните битки на Първата световна война. Лука Станчев бе в основата на гражданския проект за реставриране на българската Желязна църква в Истнабул. Той бе активен родолюбец, интелектуалец с огромна култура, патриот на своя роден град Пловдив, на България и на Балканите, любител на историческото и цивилизационно наследство на Близкия изток.

Днес, със завръщането на костите на цар Самуил в България трябва да си спомним за бай Лука и да му отдадем дължимата почит като една от най-значимите граждански фигури на нова България. Бог да го прости!

(От фейсбук)