След повече от хиляда години цар Самуил се завръща в родния си град - Средец - днешната българска столица София! Това е огромен успех за българската държава, за който през годините бяха положени много много усилия. Като участник в някои от тях, държа да припомня приноса на няколко души за каузата:

Откривателя Николас Муцопулос, който идентифицира останките на българския владетел и въпреки сложната обстановка през 70-те години в Гърция ги съхрани грижливо и оповести у нас още през 1984г.

Божидар Димитров и Йордан Йорданов, царство им небесно - с които посетихме през 2013г. Византийския музей в Солун като част от започналите по-рано преговори между двете правителства за съдбата на костите на цар Самуил. По време на огледа потвърдихме всички наблюдения и направихме нови, потвърждаващи идентификацията.

Росен Плевнелиев, който положи огромни усилия, за да има паметник на забележителния ни владетел в днешната и тогавашна столица София-Средец.

Милен Врабевски, който благородно осигури средствата за паметника.

Андрей Ковачев, който много пъти поставя въпроса пред г-н Мицотакис през годините.

Всяка уважаваща себе си държава трябва да прави всичко по силите си, за да отдаде дължимата почит и преклонение пред своите водачи и герои, един от които е забележителният цар Самуил!

(От Фейсбук)