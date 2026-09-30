САЩ пред гражданска война?

Или как това се отразява на опорките, които стигат до България

“Това ще бъдат изборите с най-много насилие в нашия живот”, твърди професор Ричард Пейп от Чикагския университет и посочва социологически данни, които направо бият тъпана за предстояща гражданска война. Става дума за междинните избори на 3 ноември в САЩ, разбира се. И тъй като всичко, което се случва в САЩ, някак си резонира и по света, и у нас, струва си да се вгледаме дали и тук не върви някакво бойно нахъсване.

Според данните на професора само преди 10 години едва 6 на сто от американците биха подкрепили насилствени методи за премахване на Тръмп от президентството. През септември 2025 г., когато бе убит консервативният младежки лидер Чарли Кърк, делът им вече бе 14 на сто. А днес, в навечерието на междинните избори, вече е 25 процента. (https://www.youtube.com/watch?v=TfWkoq6BXEY&t=1008s)

Цели 65 милиона американци одобряват Тръмп да бъде свален от поста чрез насилие! И това само откъм демократите. Освен тях 16 процента от американците – други 40 милиона - ще подкрепят Тръмп, ако реши да използва армията, за да разпръсне мирни протестни демонстрации.

Оказва се, че общо 65+40=105 милиона американци подкрепят политическото насилие и неизбежното проливане на кръв. Достатъчно е само 1 процент от тях да преминат към дела и ето ти война.

Професор Пейп е известен политически технолог от отбора на демократите и затова пропуска да посочи

кой по-конкретно така озлоби демократи и републиканци,

та да се държат като вражески глутници.

Той хвърля вината върху социалните мрежи и стремежа на отделните маниакални инфлуенсъри да трупат лайкове чрез закани и неразумни постъпки.

Но ние, кибиците по целия свят, добре си спомняме, че още на другия ден след встъпването на Тръмп в длъжност именно демократите направиха небивал милионен протестен митинг за защита на жените от похотливите и нагли лапи на оранжевото чудовище.

Десетки холивудски звезди нахъсваха митинга все едно са революционни матроси от 1917 година. Подобно на Ленин певицата Мадона се възправи на трибуната и обяви, че мечтае да взриви Белия дом - този бункер на мъжкия империализъм!

И това бе само началото. По-късно желание да убият, набият или културно да обезглавят Тръмп изявиха пред своите фенове знаменитости като Джони Деп, Кати Грифин, Робърт Де Ниро, Мики Рурк, Снууп Дог и още десетки други недотам знаменитости, надявайки се това да им повиши шансовете за оскари.

И обратното – тези звезди, които призоваха към умереност, получиха вълчи билет. Например рапърът Кание Уест се изказа, че “прогресивното мислене изисква комуникация” и дори посети Белия дом, за да комуникира нещо си свое, рапърско. Веднага го задраскаха от ангажиментите, за малко да стане водопроводчик.

А голокраката Тейлър Суифт просто си замълча, не се включи в хора на глутницата. Забелязаха я, че не припява и веднага я задраскаха. Вярно, тя се върна победоносно, но на някои по-скромни изпълнителки им се наложи да се омъжат.

Насъскването очевидно тръгна от видните политици с

техните фондации

Тръмп бе обвинен, че е агент на Кремъл и последва безкрайно разследване, което му осакати президентството и озлоби както него самия, така и неговия електорат, защото никой не обича да му тричат идола.

Целият му първи мандат мина във всевъзможни безредици – от масовото събаряне на статуите на бащите основатели и откривателите като Христофор Колумб, до антирасистките бунтове през лятато на 2020 г., организирани от “Животът на черните има значение”.

Всичките тези събития бяха финансирани от познатите фондации с имена на известни милиардери. Супербогатите финансираха бунтовете на бедните и лумпените, класика.

10-те години насъскване на американците едни срещу други си имат конкретни спонсори, организатори, имена и адреси. Те

смениха добрия стар метод "разделяй и владей" с "насъсквай и владей",

а сега тръпнат в тревожно очакване. Според професор Пейп 105-те милиона готови на бой избиратели едва ли ще повярват, че другата партия е спечелила честно. При това истинският американец е закърмен с правото да притежава оръжие, за да може да окаже съпротива на държавната тирания.

От Айн Ранд и Рейгън насам десните идеолози не спират да убеждават простолюдието, че за всички злини на този свят е виновна държавата.

Чудно ли е, че някои еднопистови мозъци го разбират буквално и минават към действие?

Слава богу, българинът не е закърмен с вярата във въоръжената борба срещу държавата.

И у нас имаше атентати, но те бяха заради икономически интереси и затова изпълнението им беше професионално.

Затова пък идеологическото насъскване се пренесе и у нас благодарение на скачените съдове на фондациите и техните универсални опорки.

Тъй като не са съобразени с туземните особености, понякога те звучат малко смехотворно, но поминъкът си е поминък. Например тези дни Тръмп заговори, че нямало да допусне никакъв комунизъм в САЩ. Там това си е ритуал, все едно да се закълнеш във вярност към флага.

Но ето какво веднага след този ритуал сподели във фейса един мастит български политолог, естествено бивш преподавател по научен комунизъм:

"Идентичността "комунист" е особена порода, която не можеш да сбъркаш с нищо друго. Освен идеология, йерархия, робска психика, тук става дума за уникална култура, формирана в среда на озлобени на целия свят лузъри от ниските слоеве на обществото, способни на всичко, за да се издигнат. Тази култура се запазва и след като идеологията умре... Така в тази среда влиза аморализмът - въпреки непрекъснатите хвалби за "новия човек" и т.н., безкомпромисният кариеризъм, изкуственият патос на "братството", въпреки че става дума за глутница зверове, готови всеки момент да си прегризят един друг гърлото... И най-важно - свещеният култ към властта, към неограничената власт! В настоящия случай освен комунистическото наследство - вече върху трето поколение след 1989-а, значим принос има и робският манталитет, култивиран по модела на съветската армия, чийто носител са зелените чорапи на власт.

Този синтез - комунистическа безчовечност плюс азиатска военщина - може да довърши окончателно България. Той този синтез на практика я докара до дъното през втората половина на ХХ век.

Сега им дадохме нов шанс. Не съм оптимист - освен ако не ги изхвърлим достатъчно бързо".

В България поне знаем, че комунизъм изобщо нямаше, а после си отиде. Затова пък имаше 1 милион членове на БКП, сред които и самият автор, който явно громи партията на Радев в полза на ГЕРБ, чийто вожд също беше член на БКП. Дето се вика, циркът отдавна си тръгна, но клоуните останаха.

Разбирам желанието да се свали ПБ от властта, но така ли се печелят избори, питам аз? Или може би се търси друг начин за смяна на властта? На последните парламентарни избори точно същото насъскване доведе до плачевен резултат.

Имам само едно обяснение за тези контрапродуктивни заклинания – такива са опорките. Насъсквай, бори се с призраците на собственото си минало и дайте да помогнем на Зеленски да си напои коня в Москва река.

Чудесно, но така ли се печелят избори, пак питам аз? Не е ли много по-мъдро да не обиждаш половината българи, а да критикуваш властта за това, че икономическата политика е още по-дясна от политиката на предишнат власт, която официално беше дясна? И че това още повече ще задълбочи социалното неравенство?

Може и да е по-мъдро, но такива опорки още не са пристигнали.