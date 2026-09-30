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Само в "24 часа" на 30 септември: Идея - да отпаднат масовите грипни ваканции

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Само в "24 часа" на 30 септември четете:

Да отпаднат масовите грипни ваканции за всички, предлагат експерти на здравния министър

На тезгяха - пет пристанища и летище Пловдив, стартират процедурите от октомври

27° с вятър от юг след 10.10., циганското лято по Димитровден

САЩ пред гражданска война? - анализ на Валери Найденов

Ще получи ли България 2 милиарда повече от ЕС, какви ще са ограниченията за деца в социалните мрежи и как да се контролира незаконното оръжие в Европа - интервю с евродепутатите от ЕНП Андрей Новаков, Андрей Ковачев и Емил Радев

А в специалните страници "168 истории" четете:

Защо пали пожари Жан, който направи българите бедни

България си рекламира туризма само на български език

Фатална грешка в разследването за убийството на Луканов?

"Къщата на ужасите" в Копривщица

Хорото на раздора: Бяла роза пред Народния театър?

Шеф Андония Цървенкова стана четвърта в света с вълшебен крокмач

Вижте първите страници на тази дата през годините:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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