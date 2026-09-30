Само в "24 часа" на 30 септември: Идея - да отпаднат масовите грипни ваканции

Само в "24 часа" на 30 септември четете:
Да отпаднат масовите грипни ваканции за всички, предлагат експерти на здравния министър
На тезгяха - пет пристанища и летище Пловдив, стартират процедурите от октомври
27° с вятър от юг след 10.10., циганското лято по Димитровден
САЩ пред гражданска война? - анализ на Валери Найденов
Ще получи ли България 2 милиарда повече от ЕС, какви ще са ограниченията за деца в социалните мрежи и как да се контролира незаконното оръжие в Европа - интервю с евродепутатите от ЕНП Андрей Новаков, Андрей Ковачев и Емил Радев
А в специалните страници "168 истории" четете:
Защо пали пожари Жан, който направи българите бедни
България си рекламира туризма само на български език
Фатална грешка в разследването за убийството на Луканов?
"Къщата на ужасите" в Копривщица
Хорото на раздора: Бяла роза пред Народния театър?
Шеф Андония Цървенкова стана четвърта в света с вълшебен крокмач
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