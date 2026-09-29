В Скопие отдавна истинската наука няма никакво значение

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Пропагандата на Скопие днес започна да бълва змии и гущери...

За да се намали външнополитическата тежест на постигнатата историческа договорка между българското и гръцкото правителство, по всички възможни канали се лансира позицията, че тленните останки само се приписвали на цар Самуил, но не било сигурно, че са неговите!

Защо никой от тези "умници" от 60-те години до вчера не оспорваше това гръцко твърдение? А на всичко отгоре има и северномакедонски учени, които са писали, че въпросните кости с голяма достоверност са на цар Самуил!

Но какво значение има позицията на някой учен в Скопие? Там отдавна истинската наука няма никакво значение...

Понеже съм чел някои документи, да попитам "мозъчния" център на скопската пропаганда:

Какво биха казали, ако тленните останки, които комунистическата власт в България предава на Югославия през 1946 г., само се приписват на Гоце Делчев?

Или над чий гроб през 1943 г. сестрите на Гоце Делчев правят панихида и знае ли дезинформационния "мозъчен" център в Скопие какво всъщност се случва на това място през септември 1944 г.

(От фейсбук)