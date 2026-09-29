Днес можахме да се насладим на българските либерали в цялата им прелест... Глупави хора, които нямат елементарни познания по история, цял ден се късат да показват некомпетентността си.

Първи почнаха Киро и Асен, които ни повече, ни по-малко обявиха, че те са докарали костите.

После един бююк либерален народ обяви, че не било доказано, че това е гробът на Самуил. И кое не е доказано точно? Как си представят това доказателство, освен като научен консенсус сред историците и археолозите, какъвто определено съществува? Като помня експертизата им за "Петрохан", не вярвам някой да е в състояние да им докаже нещо...

Едни пък други викат: Самуил да си останел там където е, явно смятайки, че в момента е в саркофага си в Преспа, а не в полицейското управление в Солун, където великият български цар стои от 60 години.

А най-любими са ми тези, явно либерали с либертариански уклон, които поставят въпроса за стойността. За някакви си кокали, викат, сме давали скъпоценни византийски ръкописи и църковна утвар. Кон за кокошка било това, като явно под "кокошка" разбират костите на цар Самуил. Някой даже написа, че ставало дума за хиляди артефакти — колко точно не каза, предполагам поне 5-6 хиляди, а не 48, колкото реално са. Ма Вие тези ръкописи да не сте ходили да ги четете? Да не би да се причастявате всяка седмица от тези потири и да целувате на всеки празник мощехранилниците?

И общата либерална присъда: препогребването на цар Самуил не трябва да се прави, защото е кич и бутафория

Господи, събери си вересиите!

P.S. Прочее, повторното погребение на царете Калоян (през 2007 г.), Фердинанд (през 2024 г.) и сега на Самуил, не е безпрецедентно. Достатъчно е да си припомним само най-емблематичните случаи през последните години като:

- Никола I Петрович-Ньегош (Черна гора, 1989 г.): Последният черногорски крал, починал в изгнание в Италия през 1921 г., беше върнат заедно със съпругата си и положен с държавни почести в историческата столица Цетине;

- Николай II и семейството му (Русия, 1998 г.): Останките на последния руски император и част от семейството му, екзекутирани през 1918 г. и дълго укривани в Екатеринбург, бяха официално препогребани в Петропавловската катедрала в Санкт Петербург;

- Хайле Селасие (Етиопия, 2000 г.):

Последният етиопски император, свален от власт през 1974 г. и починал при неизяснени обстоятелства година по-късно (а тялото му – дълго време тайно зарито под бюро в двореца), беше официално препогребан с тържествена церемония в катедралата „Света Троица" в Адис Абеба;

- Ахмед Зогу (Албания, 2012 г.): Единственият албански крал, починал във Франция през 1961 г., беше ексхумиран и върнат в Тирана през 2012 г. по случай стогодишнината от независимостта на страната;

- Петър II Караджорджевич (Сърбия, 2013 г.): Последният сръбски монарх, починал в САЩ през 1970 г., беше пренесен в родината си и положен в кралския мавзолей в Опленац;

- Ричард III (Великобритания, 2015 г.): Последният английски монарх от династията на Плантадженетите, чиито останки бяха открити под паркинг в Лестър, беше препогребан с кралски почести в катедралата на града.

Като илюстрация давам снимки от тържественото препогребване на крал Ричард III през 2015 г. Англичаните, тези царе на кича и бутафорията...

(От Фейсбук)