Андрей Новаков: Борим се България да получи 2 млрд. повече от бюджета на ЕС - това трябва да ни обедини като национална кауза

При бедствия ЕС трябва да отпуска незабавно адекватни по размер помощи, казва евродепутатът от ЕНП/ГЕРБ

Догодина по това време трябва да летим по новите правила за ръчния багаж

- Г-н Новаков, казахте, че се борите за увеличение с 2 млрд. евро на средствата за България в многогодишната финансова рамка на ЕС за 2028-2034 г. Как може да се постигне това?

- Първо, разглеждам избирането ми за един от тримата вносители на регламента за бъдещия Фонд на фондовете (с почти 800 млрд. евро) като огромна отговорност и шанс за България. В позицията на ЕП, която ще бъде гласувана след около месец и половина, настояваме за увеличаване на бюджета на ЕС за кохезия и земеделие, което по нашите изчисления би означавало около 2 млрд. евро повече за страната ни. Искрено се надявам да започнем да комуникираме по-активно с българското правителство. За съжаление, в момента това се случва по-скоро като изключение, отколкото като правило. А тук не става въпрос за политическа принадлежност. Без значение от коя партия си, когато има нещо важно за България, то е приоритет. Всеки от нас е на някаква позиция в ЕП и може да допринася за това. Тези 2 млрд. са добър повод да се обединим и да имаме национална кауза. Съмнявам се да има политик в България, който да каже: “Голяма работа, не ни трябват 2 млрд. повече”.

Очаквам до Коледа ЕП да се произнесе, да имаме позиции, след това започваме преговори, които трябва да приключат в рамките на 12 месеца и новият регламент да влезе в сила на 1 януари 2028 г.

- Не виждате достатъчно стъпки от страна на правителството, а вие търсили ли сте контакти, за да работите заедно по тези теми?

- Има установени канали на комуникация и има отделни случаи, в които диалогът работи. Но като цяло все още не получаваме обратната връзка, която е необходима. Външният министър дойде на наше заседание в Страсбург, изслуша ни и прие тази критика. Каза, че тя ще бъде адресирана адекватно и се надявам това да се случи.

- Подготвеният от вас регламент за правата на пътниците е в сила, но кога ще бъдат факт включването на малкия куфар в билета и неплащането допълнително на място до детето?

- Регламентът влиза в сила веднага, но авиокомпаниите имат 12 месеца, за да пренастроят системите си и да се адаптират към новите правила. Така че догодина по това време би трябвало да летим по различен начин - още при резервацията да виждаме цената с включен ръчен багаж, а родителят да не плаща допълнително, за да седне до детето си.

За мен това е въпрос и на достойнство - когато купуваш билет, да знаеш какво купуваш, а не нормалното пътуване да се превръща в поредица от доплащания.

- Как ще гарантирате, че това няма да доведе до драстично поскъпване на цените на билетите?

- Направихме изчисления с ЕК и с независими експерти - увеличаването на цената на билета заради регламента би трябвало да бъде в рамките на 2 евро. Но както се вижда и сега - регламентът още не е влязъл в сила, а билетите не са евтини. Така че причините трябва да се търсят другаде - този регламент няма да бъде извинение.

- Тази сесия стартирахте дебат за мерките срещу природните бедствия - какво предвиждате?

- И в момента има фонд “Солидарност” на ЕС, макар с ограничен бюджет. Само че процедурата за отпускане на пари от него отнема прекалено много време. И това го знам от първо лице, защото няколко пъти съм бил докладчик, включително за отпускане на около 7 млн. евро за наводненията в Бургаско преди време. Когато помощта от ЕС идва година след бедствието и при това не е достатъчна, тя по-скоро създава разочарование, отколкото усещане за европейска солидарност.

Затова моята инициатива върви в две посоки. Първо, да има адекватно финансиране. Второ, то да се отпуска незабавно. Когато Струмяни бъде залято, веднага да има механизъм, в който от Румъния, от Гърция, от съседните държави да се изпрати техника със знамето на ЕС да помогне с дигите, с мостовете, с електрозахранването, да се помогне с продукти от първа необходимост. Тогава и хората ще повярват, че ЕС е близо до тях. Имаме такива практики, с пожарите има механизъм, който позволява техника да се дислоцира в рамките на 24 часа, трябва просто да се разгърне механизмът, защото, за съжаление, все по-често става. През лятото страдаме от пожари, през есента и пролетта - от наводнения, това няма да спре. Освен това, когато строим инфраструктура, тя трябва да е съобразена с новите реалности и с промените в климата. Мостовете трябва да издържат при по-високи нива на водата, а пътищата - на все по-високите летни температури. Не можем да строим днес по стандарти, които не отчитат условията, в които тази инфраструктура ще се използва утре.

- Все по-често се говори за Европейски съюз за отбрана. Какво ще представлява той и ще бъде ли паралелна структура на НАТО?

- Вярвам, че той трябва да бъде част от общата архитектура за сигурност и да допълва НАТО, а не да изгражда паралелна система.

По отношение на сигурността Европа в момента преминава през нещо като юношеска възраст Ц родителите постепенно се отдръпват и трябва да започнеш да се грижиш сам за себе си. И къде на шега, къде сериозно, смятам, че натискът от президента Доналд Тръмп накара Европа да се събуди и да поеме повече отговорност за собствената си сигурност. В този смисъл ефектът е положителен.

Светът се промени твърде много, за да разчитаме, че архитектурата за сигурност, изградена в края на Студената война, е достатъчна и днес. Затова Европа трябва да инвестира повече в собствената си отбрана, но не за да атакува някого. Целта е да може да защитава територията и гражданите си и да реагира на рисковете, които вече виждаме непосредствено около нас.