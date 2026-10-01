Дейта центровете* над 20 MW трябва да са държавни

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Токът е новата валута. Изчислителната мощ се превръща във власт. Не трябва да приватизираме бъдещето

Идват президентски избори. Засега българската политика се върти около трагедията в Петрохан, петричките трафиканти и поредния скандал, който измества предишния.

Това са важни теми. Но светът около нас се променя с такава скорост, че рискуваме отново да стигнем до големия разговор, когато решенията вече са взети.

Затова с помощта на изкуствения интелект ще се опитам да хвърля един камък в българското политическо блато.

Темата е за новите фабрики за власт — дейта центровете.

И предложението ми е просто:

До 20 MW — частен бизнес.

Над 20 MW — стратегическа инфраструктура под държавен контрол.

Не защото държавата трябва да притежава изкуствения интелект. И не защото частният капитал е враг.

А защото не трябва след няколко години да се събудим и да открием, че инфраструктурата на новата икономика вече има собственик, когото никой не вижда.

И че Родината е собственост на група “роботи” — подставени лица, зад които не знаем кой всъщност държи властта. Защото при изкуствения интелект въпросът няма да бъде само кой притежава машините.

Въпросът ще бъде кой притежава собствениците им.

Токът е новата валута

Само преди няколко години дейта центърът беше сграда със сървъри. Днес той се превръща в една от най-важните инфраструктури на XXI век. Изкуственият интелект има нужда от чипове, данни и огромно количество електроенергия.

Токът е новата валута. Който разполага с електричество, изчислителна мощ и най-мощните AI модели, вече притежава не просто бизнес актив. Притежава инструмент за икономическа, технологична, а постепенно и политическа власт. Европа започва да разбира това.

На 21 септември 2026 г. Европейската комисия започна обществена консултация за въвеждането на минимални стандарти за ефективност на дейта центровете.

Причината е показателна. Европа иска повече изчислителна мощ, защото тя вече е въпрос на конкурентоспособност, технологичен суверенитет и сигурност. Но огромните дейта центрове едновременно увеличават натиска върху електрическите мрежи, потреблението на енергия и водните ресурси.

Това вече не е разговор само за сървъри. Когато един частен обект започне да влияе върху електрическата мрежа, водата, земята и развитието на цели региони, той престава да бъде само частен въпрос.

Той става стратегическа инфраструктура.

Защо 20 MW

Затова предлагам България да постави ясна граница: 20 MW.

Това не е европейски регулаторен праг. Не е и някакво магическо техническо число. Това е политическа граница, която предлагам да обсъдим.

До 20 MW — свободен частен бизнес.

Над 20 MW — стратегическа инфраструктура, върху която държавата трябва да запази собствеността и крайния контрол.

Частните компании трябва да могат да строят дейта центрове, да инвестират, да разработват технологии и да се конкурират. Но когато един обект започне да изисква десетки, а утре стотици мегавати постоянна електрическа мощност, той престава да бъде просто недвижим имот със сървъри. Той става част от енергийната система.

И част от инфраструктурата на изкуствения интелект.

Фабрика за власт

Дейта центърът вече не е просто склад със сървъри. Той е фабрика за власт. Не защото самата сграда има власт.

А защото в нея се концентрира ресурсът, без който най-мощните AI системи не могат да съществуват - изчислителната мощ.

Можеш да използваш AI от телефона си. Но не можеш да създадеш най-мощния AI от телефона си.

За него трябват огромни инвестиции, електроенергия, чипове, вода, охлаждане, земя и достъп до електропреносната система.

И точно тук въпросът за собствеността се превръща във въпрос за властта. Ако си достатъчно богат, можеш да си купиш танк. От това не следва, че държавата трябва да ти позволи да имаш частна армия.

Същия въпрос трябва поне да зададем и за инфраструктура, способна да концентрира огромна изчислителна мощ.

Не да национализираме AI. Да не приватизираме бъдещето.

Частният капитал остава

Държавният контрол върху стратегическата инфраструктура не означава изгонване на частния капитал.

Напротив.

Частни компании могат да инвестират. Могат да доставят процесори, електрическо оборудване, охлаждане и софтуер. Могат да управляват центровете, да бъдат технологични партньори и клиенти.

Държавата не трябва да се превръща в програмист. Но крайният контрол върху стратегическия актив не трябва автоматично да принадлежи на този, който в момента разполага с най-много пари.

Защото днешният инвеститор утре може да продаде. Собственикът може да се смени. Фондът може да бъде придобит.

А зад компанията може да се появи друга компания, зад нея - фонд, а зад фонда - собственик, когото обществото трудно може дори да идентифицира.

При обикновена фабрика това е корпоративен въпрос. При инфраструктура, която концентрира електричество, данни и изчислителна мощ, това вече може да бъде въпрос на национален суверенитет.

AI без олигарси

Марио Драги формулира проблема много по-кратко: Европа може да има AI без олигарси.

Точно това е изборът.

Европа вече инвестира милиарди в нова изчислителна инфраструктура и AI Gigafactories. Целта е да има собствен капацитет и да не зависи изцяло от американските и китайските технологични гиганти.

Но тук има един парадокс. Ако с публични пари, европейски електрически мрежи и обществени ресурси изградим инфраструктурата на новата икономика, а след това собствеността върху нея се концентрира в няколко корпорации и няколко свръхбогати собственици, няма да сме постигнали технологичен суверенитет.

Ще сме създали новите AI олигарси

И затова въпросът за дейта центровете не е само технически. Не е дори само икономически. Той е въпрос за собствеността върху бъдещата власт.

Кой ще притежава фабриките за власт?

Кой има предимство?

Има и още един въпрос, който днес звучи философски, но утре може да бъде съвсем практически: Когато човекът и машината започнат да се конкурират за ток, вода, земя и богатство — кой има предимство? Не е необходимо да вярваме, че изкуственият интелект утре ще унищожи човечеството.

Никой не знае достатъчно добре как ще се развие технологията. Но инфраструктурата се строи днес. И собствеността върху нея се разпределя днес. Това е причината въпросът да бъде зададен сега, а не след десет години.

При ядреното оръжие човечеството първо създаде технологията, а после започна трудно да изгражда правила, контрол и механизми за взаимна проверка.

AI е различен.

Но има една важна прилика: най-голямата му мощ също зависи от огромна, скъпа и физически концентрирана инфраструктура.

Не трябва да чакаме своята Кубинска криза, за да започнем да питаме кой я контролира.

Европа има шанс

Изкуственият интелект дава на Европа възможност отново да влезе в състезанието на великите сили.

Америка има технологичните гиганти. Китай има огромна индустриална база и държава, способна да концентрира ресурси.

Европа има капитал, енергетика, индустрия, университети, единен пазар и институции. И започва да изгражда собствена изчислителна инфраструктура. Въпросът е кой ще я притежава.

Ако Европа изгради огромна AI инфраструктура само за да я предаде на няколко частни монопола, трудно можем да наречем това технологичен суверенитет. Просто ще сме сменили една зависимост с друга.

Затова спорът за собствеността трябва да започне, преди да бъдат построени огромните дейта центрове. Не след това. И България има шанс да започне този разговор навреме. Затова предлагам границата от 20 MW.

Може да се окаже, че правилното число е друго. Именно затова трябва да започне дебатът.

Но принципът е по-важен от числото: над определен мащаб изчислителната инфраструктура вече не е просто бизнес. Тя е част от суверенитета.

Преди десетилетия политическият спор беше pro-life или pro-choice.

Днес се появява нов въпрос. Не дали сме "за" или "против" изкуствения интелект. А кой ще има последната дума — човекът или технологията и тези, които я притежават. Изкуственият интелект може да се окаже най-мощният инструмент, създаван от човека. Но инструментът трябва да остане инструмент.

Човекът трябва да запази последната дума.

PRO HUMAN.

* Дейта центровете (центрове за данни) са специализирани съоръжения за съхранение, обработка и споделяне на големи масиви от информация, поддържани от мощна инфраструктура като охлаждане, непрекъсваеми захранвания и мрежови връзки. Те имат нужда от системи за съхранение на ток. Инвестиционните намерения за изграждане на такива центрове в България са много.