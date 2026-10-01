Как да е по-добър животът след 65 г.

1 октомври се очертава като многолюден празник. По целия свят, но в частност и в България. Това е световният ден на възрастните хора, а у нас всеки четвърти е на над 65 години.

Но когато управляващите решат да ги поздравят с празника, нека имат предвид някои неща. На първо място, че за разлика от западноевропейския си връстник, българският пенсионер живее доста зле - над 35% са в риск от бедност и социално изключване, а близо една пета се лишава от различни неща.

И когато се пишат програми и стратегии, трябва да се има предвид, че в България има доста голяма ножица между пенсиите на жени и мъже. А при хората на над 80 години разликата в пенсиите е още по-голяма отколкото средната.

И че прекалено голяма част от възрастните българи страдат от хронични болести, а в същото време много от тях са принудени да продължават да работят и в следпенсионна възраст. А и чувството за самота при хората на тази възраст е много по-голямо.

Възрастните българи имат нужда от подкрепа. Включително в общностите. Ето, стотици хора са се обаждали два дни на телефоните на Съдебната палата, възмутени от поведението на един съдия, който обиждал 101-годишния си дядо.

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