Само в "24 часа" на 1 октомври: Как може да има по-евтин ток през зимата

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Само в "24 часа" на 1 октомври:

Дейта центровете над 20 MW трябва да са държавни, анализ на бившия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски

Ще има по-евтин ток за зимата, ако се намалят цените на квотите за въглищни и газови централи, казва в интервю енергийният експерт Боян Рашев

В специалното приложение Art четете: Часове по актьорство прерастват в уроци за живота в театър "София"

Подът на катедралата на Сиена е като мраморна книга с 56 страници

Дара вече я имитират в "Като две капки вода" в Унгария

Вижте първите страници на "24 часа" от 1 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.