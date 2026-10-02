Само в "24 часа" на 2 октомври: Ваксината за варицела помага и в последния момент - до 5 дни от контакт с болен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само в "24 часа" на 2 октомври четете:

Ваксината за варицела помага и в последния момент - до 5 дни от контакт с болен

Защо надрусаните с фентанил заемат зловещата зомби поза

България е на прав път, но как да използваме по-добре тежестта си в ЕС и ООН - анализ на Аркади Шарков

Нужна е нова образователна доктрина на България, сега берем плодовете на промените на инат - председателят на парламентарната комисия по образование Димитър Здравко

Ваксинацията на бременни е 2 в 1: защита за майката и 6 месеца имунитет за бебето

Вижте първите страници на "24 часа" от 2 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.