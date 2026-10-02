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https://www.24chasa.bg/mneniya/article/23660392 www.24chasa.bg

Само в "24 часа" на 2 октомври: Ваксината за варицела помага и в последния момент - до 5 дни от контакт с болен

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Само в "24 часа" на 2 октомври четете:

Ваксината за варицела помага и в последния момент - до 5 дни от контакт с болен

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Вижте първите страници на "24 часа" от 2 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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