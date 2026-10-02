Убийството на Илиян Филипов смущаващо предизвестено

Разбира се още нищо не е доказано, но убийството на Илиян Филипов и участието в него на Славчо Мегеров са смущаващо предизвестени. Жертвата открито разказва за заплахите към себе си и за враговете си цяла година по-рано. А криминалното досие на Мегеров със сигурност му дава увереност и спокойствие като на човек, който може да ходи по повърхността на водата, извън гравитацията на правосъдието.

По правило, хората, които извършват кражби и грабежи са най-хладнокръвните престъпници, които са готови на всичко, включително и на убийства. А когато непрекъснато се разминаваш с наказанието, ставаш супермен: още от социализма и от 90-те години на миналия век многократно регистриран за кражби, но далеч от затвора. През 1996 г. получава 11-годишна присъда за убийство. Но излиза предстрочно за добро поведение. За да може през 2002 г. да последва арест за въоръжен грабеж в Пловдив, но разследването е спряно.

През 2007 г. отново арест за разбиване на магазин и банкомат, кражба на пари. През октомври 2008 г. е задържан при опит да задигне каса от офис на фирма. Разбира се, веднага е освободен, за да може само месец по-късно да участва в нападение на собственичка на златарски магазин.

През януари 2009 г. участва в обир на 6 кг злато от същия магазин. Следва кражба отново от златарски обект, този път в Благоевград. А през януари 2013 г. - арест за обир на частен банков трезор в Кърджали. За тази акция след споразумение с прокуратурата получава 7 години затвор. А след като излиза на свобода, влиза в обща фирма с убития Илиян Филипов.

Ако е вярно и че зад гърба му стои недосегаемата от 20 години мафиотска организация, която връща полицаите от акция, значи се намираме в България - страната на чалгата, условните присъди и завзетото правосъдие...