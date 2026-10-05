Живко Тодоров: Градим новата Стара Загора, без да вдигаме местните данъци и такси за 2027 г.

Общината има проект за детско отделение към Университетската болница за 10 млн. евро, строим и модерна детска градина

Протягам ръка към всеки, който е начело на държавата, защото това е в интерес на моите съграждани

ГЕРБ постъпи правилно, като не издигна свой кандидат за президент

- Г-н Тодоров, предлагам да разделим това интервю на три части - с въпроси към човека Живко Тодоров, към политика и към кмета на Стара Загора. На 21 септември навършихте 45 години. Навремето имаше политически лозунг "45 години стигат!". За какво стигнаха и за какво - не, вашите 45 години?

- Стигнаха ми за много неща и в същото време не ми стигнаха за други. Но времето никога не стига за всичко, което искаш да направиш. Принципно човешките мечти и въжделения са толкова много и големи, че един живот никога не стига. Но

когато правиш всичко с мисия, с цел и посока, мисля, че нещата се случват много по-добре

Аз винаги всичко в живота си съм го правил с определена посока. Никога не се пускам по течението и не оставям животът да ме води нанякъде. Винаги съм гледал аз да водя своя живот, където искам да бъде. Затова на 45 години мога да кажа, че се чувствам като човек, който е постигнал една голяма част от нещата, които е искал да постигне. В същото време знам и колко много не съм постигнал.

Защото е известно, че умният човек знае колко много не знае и съответно разбира колко много не е постигнал. В професионален план има много неща, които бих искал да видя. Реализацията на всичко, което съм замислил за града си, това е, което смятам, че ми е важно в момента.

В личен план, разбира се, да имам семейство и свои деца, на които да се радвам. Така че човек и в личен план трябва да мисли за начина, по който ще продължи нататък.

- Да не произведем новина?

- В момента няма новина, но и това ще се случи.

- За целите и плановете, които имате, този кметски мандат - четвърти поред, ще стигне ли, или ще трябва и друг?

- Това е въпрос, на който няма да отговоря сега. Има време. Но до края на този мандат искам да се случат две много важни неща, ключови за града, извън проектите, които изпълняваме. Първото се отнася до транспортната свързаност на Стара Загора - до есента догодина трябва да бъде готов пробивът на бул. "Славянки" до пътя за Старозагорските бани, нещо изключително важно за градския трафик.

Другото се отнася за детското здравеопазване - в същия срок трябва да завършим новото детско отделение, което общината е предвидила да изгради в двора на Университетската болница. Това е

изцяло нова сграда, с оборудване, ще го направим с европейски пари, защитили сме проект, имаме избран изпълнител

Ще струва около 10 млн. евро. Отделението ще бъде като нова болница, но без административно да е такава, за да не го товарим с безсмислени харчове. Имаме си болница, към нея добавяме новото отделение, това е по-добрият и ефективен вариант.

Отделно в града се строи болница "Сърце и мозък", което ще доведе до конкуренция в тази област. Малките структури в здравеопазването трудно ще оцелеят, но пациентите имат интерес от конкуренция, когато 3 или 4 болници се борят за тях.

Те ще имат интерес да повишават качеството на услугите, да привличат по-добри лекари и др. Това е абсолютно нормалният процес. Ако има само една болница - тя ще е без конкуренция, както е било навремето. Пациентът няма да има избор, а там дали добре си вършат работата - няма значение.

- От 2019 г. обявявате на всеки от рождените си дни благородна лична кауза, за която каните гостите си да дарят средства. Защо?

- Защото вярвам, че истината е в доброто, то винаги побеждава и ни води напред. През 2019 г. за първи път призовах гостите си да помогнат за лечението на млада жена в чужбина. Миналата година събрахме пари за пострадалите от голям пожар край града. През тази обявих, че дарените средства ще са за довършване на православния храм "Св. Мина" в кв. "Кольо Ганчев".

Отделно от няколко месеца отделям половината си заплата за ремонт на черквата в село Ловец.

- Сега - за политика Живко Тодоров. През пролетта, когато напуснахте ръководството на ГЕРБ, казахте, че като редови член на партията ще имате по-голям шанс да казвате, което мислите. ГЕРБ сбърка ли, като не издигна свой кандидат за президент?

- Колкото и странно да ви звуча, според мен посоката е правилна. Поради простата причина, че когато нямаш подходящ кандидат, да подминеш на този етап, е вариант, съвсем нормално е. Другото означава да участваш на олимпийския принцип.

Така че аз смятам, макар вече да не съм част от процеса на вземане на решенията, че правилно решиха да не участват в тези избори. Защото в тях

битката е такава, че в момента се води от по-гръмогласните в политиката

Като че ли в този етап, в който се намираме, тя се е превърнала в лозунги и по-скоро в маркетинг. Нещо изключително фалшиво, което не дава особен продукт. Зад тази кампания виждаме едни лъскави клипове, виждаме представяне по-скоро на някакви личностни качества, които искат да изтъкнат, не и това, което вълнува хората.

Разбира се, всички трябва да гласуват на 25 октомври, но за мен изборът не е много голям и е ясен. Има един-единствен подготвен кандидат. Няма да казвам имена, просто това е, което аз виждам и го казвам откровено - това е една опаковка, която искат да ни се продаде, но вътре тя е без съдържание.

Не е подготвен другият основен кандидат, това е проблемът. Не го казвам със злорадство, казвам го по-скоро с тъга, защото качеството на хората, които се кандидатират за политици, трябва да бъде все по-добро. А то става обратното, не бива да предлагаме на хората опаковка без никакво съдържание. През лятото отново бе отворен изцяло обновеният парк “Пети октомври” в центъра на града. СНИМКИ: ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Правилното е, когато човек се кандидатира за даден пост, да бъде подготвен. Например когато се кандидатираш за президент, трябва да познаваш геополитиката. Наскоро чух в едно интервю, че президентът не трябвало да е подготвен геополитически.

Боже, докъде стигнахме? Ами какво трябва да бъде тогава президентът? Дайте да изкараме тогава някой, може би най-големия инфлуенсър, най-популярния в държавата, и да го направим него. Напротив,

президентът трябва да е много подготвен - при него отива чувствителна информация,

той е човекът, който трябва да показва посоката на държавата.

И безспорно тази посока трябва да е Европа и Западът, това е част от семейството, в което се намираме. Никой не оспорва това, че България трябва да бъде в Европа. Ако България иска да има достоен президент, той следва да бъде много подготвен на тема геополитика, да бъде точен, ясен и отговорен.

И като излезе там, всички да се гордеят, че това е кандидатът. А не да си правим клипчета, които да разпространяваме в социалните мрежи. В това няма никакво съдържание, че ще си направиш хубав клип. Политиката не бива да се свежда на толкова ниско равнище. Защото на избирателите в наше време не им харесва, че тя се е свела дотам - хората били в социалните мрежи, ще работим само с тях, ще наводним целия периметър, а ще пуснем черна кампания за другия.

Този човек, след като бъде избран, на другия ден трябва да започне сериозна, скучна работа, защото политиката не е шоу.

Видяхме шоуто в политиката през 2021 г. и видяхме докъде я докарахме

Политиката не може да бъде шоу, тя не е филм, политиката е за хора, които са учили за това, които са станали достатъчно подготвени и грамотни, за да излязат там и да не излагат държавата. И се моля да се върнем към този модел, при който се изпращат и в Европа, и на съответните постове хора, които са учили това, които са грамотни и които няма да изложат държавата. Виждали сме много обратни примери.

- Вашите думи ми дават повод да се обърна вече към кмета Живко Тодоров. Как работите с новата власт - изпълнителната, но и с депутатите?

- Аз съм човек, който винаги е търсил диалог. Независимо кой стои отсреща.

- В близкото минало ви упрекваха, че като кмет от ГЕРБ контактувахте с Румен Радев.

- Това бяха хора, които не разбират нищо от работата, която изпълнявам. Един кмет трябва да се ръководи от интереса на съгражданите си - да върви общината, да върви градът. След като това е интересът на хората, аз трябва да защитавам партийни интереси на някого или да защитавам интересите на града?

Естествено, че съм избрал второто и ще работя с всеки, който управлява, без значение дали е ПП, "Прогресивна България", ГЕРБ, или друга партия. Аз като кмет съм длъжен да протегна ръка на всеки, който е начело на държавата, защото това е във взаимен интерес - и на хората, които управляват, и на старозагорци.

- Обратното има ли го - властта да подава ръка към кмета?

- На този етап аз

срещам разбиране там, където съм почукал, не мога да си кривя душата

Неотдавна тук беше министърът на културата Евтим Милошев, направи ми страхотно впечатление. Отнесе се изключително отговорно към проблемите, дойде в Стара Загора, без аз да очаквам.

Чухме се по телефона и той каза, че пътува от Бургас към София. Дойде, показах му театъра, който се ремонтира, Художествената галерия, парковете. Казах му, че сме кандидат за европейска столица на културата за 2032 г. Той се държа изключително позитивно и професионално.

До момента навсякъде съм срещнал разбиране - също и от министъра на транспорта. Вижте, аз съм човек, който не търси конфликти. Не защото не мога да ги правя, всеки човек може да отиде и да се скара с някого. Моята задача и роля като кмет е да защитавам интересите на моите съграждани. Повечето политици не го разбират, те защитават личния си интерес. Аз като кмет

никога не съм тръгвал да решавам личните си въпроси, да водя битки

и спорове, които са излишни. Търся диалога в името на Стара Загора, искам най-доброто, искам да използвам целия ресурс на централната власт, за да бъде в полза на града ни.

Настоявам да се направи подходът към магистрала "Тракия", да има нови инвестиции в града и ще работя с тези хора, докато от тях срещам разбиране. Няма значение кои са. Не е толкова трудно - в държавата, ако не се гледа политически на нещата, всичко да си върви по план.

На празника Трети март много коментари предизвика фактът, че в Стара Загора посрещнах Румен Радев. Той като президент беше назначил служебното правителство, което ми помогна, когато изпълнявах водния цикъл - пренасочи парите от друго перо, за да асфалтираме улиците. Естествено, че ще го посрещна.

Винаги съм казвал, че при мен всичко е прозрачно, точно и ясно защо имам дадено отношение

Политиците в София демонстрират огромен антагонизъм един към друг, нещо, което го няма като атмосфера в Стара Загора. Аз не мисля, че някой ми е враг. Това са политически опоненти.

Утре, ако играя футбол, аз излизам, играем, опитваме се по най-добрия начин да спечелим. Но ако не спечелим, след мача се прегръщаме и си пожелаваме успех - другия път трябва да се върнем по-добри.

Спорт е това, но и за политиката много хора не го разбират, в нея трябва да покажеш в какво си по-добър, а не да вадиш компромати за другия. Той не бил направил това, по-важно е да кажеш ти какво ще направиш.

В момента изпълняваме толкова много проекти, че ако започна да ги изброявам, няма да стигнат страниците на вестника.

Да започнем със следното: преди дни открихме ремонтираната 66-а детска градина "Детски рай", стана прекрасна. Училището в кв. "Самара" също се ремонтира, в момента се работи по учебния корпус на спортното училище, след като открихме новото му общежитие. Строим нова детска градина в кв. "Малкият Железник", той се разраства и нуждата от градина е голяма, започнахме цялостния ремонт на този квартал.

Ремонтираме и кв. "Зора", както и "Градински". С "Казански" приключихме, "Три чучура юг" е целият ремонтиран, в "Три чучура център" това предстои.

Работи се по бул. "Славянски" на изток от "Патриарх Евтимий" - до зала ДЗУ всичко ще бъде оправено, включително мостовите съоръжения. На залата на БСФС се прави основен ремонт, площадът зад универсалния магазин и ул. "Пазарска" - това отвратително пространство, което от години е така, ще бъде ремонтирано.

Отворихме парковете "Пети октомври" и "Алана"

Работим в парк "Езерото", там искаме да възстановим езерото с лодките. Ще направим и голяма детска площадка, защото има оплаквания, че детските съоръжения в града са малко. Отделно ще асфалтираме ул. "Герасим Папазчев", която е до гарата, и "Хаджи Димитър Асенов" на юг от центъра. Всичко това в рамките на този мандат.

В момента правим и втора клетка на депото, за да има къде да изхвърляме отпадъците. По Фонда за справедлив преход имаме над 50 блока за саниране.

Наскоро открихме ремонтираната библиотека "Родина", започната е Художествената галерия. Още няколко месеца трябват за театъра - там проектантските проблеми бяха големи. И всичко това го правим, без да вдигаме данъците и таксите, а с пари от държавата и от Европа, собствените ни средства са много малко. Не предвиждаме и през 2027 г. да вдигаме местните данъци, макар че всичко поскъпва. Смятам, че това, което правим, без да пипаме данъците, е добър успех.

- Общината гради втора клетка на депото, но има ли готовност да сменим модела за плащане на смет, ако замърсителят ще плаща?

- Мен ако питате, не знам как ще го решат в крайна сметка централно. Това, за което се говори, означава, че бедните трябва да плащат повече, което ще бъде много тежко и не бива да се прави. Искат да го преразпределят като тежест - да се махне от бизнеса, който сега плаща повече, и да се натоварят останалите хора.

За мен не е добър вариант да се плаща смет на количество

Това означава, че хората ще тръгнат с торбите и ще си направят нерегламентирани сметища. Отсега предупреждавам, че ще стане така. Решението е, ако навсякъде се изградят съоръжения за оползотворяване на отпадъците. Но в България, където започнеш да правиш нещо, започват протести и ти спираш, а без такива инсталации няма какво да правиш отпадъка.

- И накрая - какъв е вашият поздрав за Деня на Стара Загора - 5 октомври?

- Нашите съграждани да са живи и здрави и да гледат по-положително на живота, защото той е много по-хубав от това, което беше!

ВИЗИТКА

Живко Тодоров е роден на 21 септември 1981 г. в Стара Загора. Завършил е специалност "Европеистика" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2009 г. е избран за народен представител. Кмет е на Стара Загора от ГЕРБ за четвърти пореден мандат. Не е семеен.