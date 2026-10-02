Завещание на седмицата: Защо поети и държавници не забравиха “праха на Самуила”

В летописа на хилядолетната българска държавност трудно се намира цар като Самуил - толкова величав и така трагичен едновременно.

Драматизмът съпътства цялата му история - от ужасяващия грях на братоубийството, през безкрайните войни с ромеите, в които бляскавите победи се редуват с унизителни разгроми, до сърдечната покруса от зловещата гледка на ослепената му армия и покосилата го малко след това смърт. За да дойде година по-късно и краят на сина му Гаврил Радомир от ръката на племенника му - единствения наследник на брат му Арон, когото Самуил навремето е пощадил.

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