Само в "24 часа" на 3 октомври: Най-драматичният цар на България и финалът на сагата с неговите кости - съботен очерк

Само в "24 часа" на 3 октомври четете:
- Най-драматичният цар на България и финалът на сагата с неговите кости - съботен очерк
- Синът на Кръстю Лафазанов мечтаел да стане рокзвезда, после осъзнал, че вече познава една - баща си
- Адмиралът, който остана без вода под кила
- Дъщерята на певицата Мария с първа изложба, иска да покори Монако, където вече е студентка
- Сани Жекова стана коуч, прилага уменията си в "Игра на предатели"
Вижте първите страници на "24 часа" от 3 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.