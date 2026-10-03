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Само в "24 часа" на 3 октомври: Най-драматичният цар на България и финалът на сагата с неговите кости - съботен очерк

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Само в "24 часа" на 3 октомври четете:

- Най-драматичният цар на България и финалът на сагата с неговите кости - съботен очерк

- Синът на Кръстю Лафазанов мечтаел да стане рокзвезда, после осъзнал, че вече познава една - баща си

- Адмиралът, който остана без вода под кила

- Дъщерята на певицата Мария с първа изложба, иска да покори Монако, където вече е студентка

- Сани Жекова стана коуч, прилага уменията си в "Игра на предатели"

Вижте първите страници на "24 часа" от 3 октомври през годините до днес. Заглавията са интересни - спомнете си през какво преминаваше България. И сюжети, които обясняват защо сме там, където сме.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

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