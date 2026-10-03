Знаете ли за какво разменихме костите на цар Самуил? В Солун вече са най-ценните експонати, които навремето нашето учени са спасили от Северна Гърция, които след това са реставрирани и проучени от български учени, обиколили са на изложба няколко световни музеи. Върху тези експонати с гръцки букви има български имена - на дарителите.

Но не в това е проблемът. Проблемът е, че българската държава в лицето на правителството и на подопечната им директорка на НИМ Бони Петрунова подло скриха истината - излъгаха като дърти... (вие си знаете). Давали сме били на Гърция неща от хранилищата на НИМ, от тях сме имали много и не били ценни за нас.

Тия хора или са тотално некомпетентни, особено директорката на НИМ или са изпечени лъжци. На приказките им може да се върже екзалтираната маса, но не и хора, които са проучвали тези ценности, но не и хора като мен, които са ги снимали неведнъж и се разказвали за тях. Очевидно не е имало друг начин, за да получим костите на цар Самуил. Гърците не искат какво да е, гърците искат най-доброто. Но защо българското общество трябваше да бъде измамено?

В момента Радев сътворява поредния скандал - никой от научната общност така и не разбра какво точно даваме на Гърция. Всъщност дадохме уникални експонати от ЕКСПОЗИЦИЯТА на НИМ...

А какво се случва в Гърция в момента, в медиите и социалните мрежи - по-добре да не знаете. Съвсем не е в наша полза. За повече подробности слушайте моите участия днес от 13:30 по БНР и от 14:30 по Дарик радио. По БНТ даваха изобилно картина с върнатите ценности, но коментар нулев! Угоднически се мълчи в обществената телевизия.

Бог да пази българите от техните управляващи и овладените обществени медии!